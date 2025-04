Teemu Laajasalo: Putin pelkää luottamusta – siksi hänen pyhin tavoitteensa on ravisuttaa Euroopan ja Amerikan välistä yhteyttä

Suomessa on kolmen viime vuoden ajan arvioitu, pohdittu ja keskusteltu, kuinka voisimme suojautua itänaapurimme hyökkäysten varalta. Olemme oppineet uusia sanoja – puhumme pelotteista ja pidäkkeistä. Teemu Laajasalo

Olemme päässeet sotilasliiton turviin, solmineet sopimuksia, vahvistaneet jo valmiiksi erinomaista puolustustamme, lisänneet viranomaisyhteistyötä ja harjoittaneet taitavaa ulkopolitiikkaa.

Olemme pohtineet, mikä riittää. Tarvittaisiinko jalkaväkimiinat takaisin? Pitäisikö reservin ikärajoja muuttaa? Kuinka monen päivän kotivaraa suositellaan? On uumoiltu pohjoismaista ydinasetta ja ehdotettu uutta Kalmarin unionia.

KUN YRITÄMME aavistella, mitä Putin pelkää, vastaus on kirkas: Putin pelkää keskinäistä luottamusta. Se on pidäke, mitä hän erityisesti yrittää purkaa ja tuhota länsimaissa.

Amerikan ajautuminen kulttuurisisällissotaan on paitsi Putinille mieleen myös välillisesti ja välittömästi hänen agitaation ja propagandatoimistojensa pitkäaikaisen vaikuttamisen tulos. Euroopan sisäisten erimielisyyksien kasvattaminen on tunnettu Putinin keino, jonka tuloksena laajan yhteisymmärryksen etsiminen on ollut maanosassamme sisäisesti hankalaa.

Euroopan ja Amerikan välisen erityisen yhteyden ravisuttaminen on naapurillemme kaikkein pyhin ja kallisarvoisin tavoite.

SUOMI ON jälleen maailman onnellisin maa. Pohjoismaat ovat taulukoissa monilla mittareilla vuodesta toiseen kärjessä. Erityinen syy onnellisuuteen näissä sijoituksissa on keskinäinen luottamus.

Luottamus Suomessa ja pohjoismaisissa yhteiskunnissamme ei ole pelkästään luottamusta meille tuttuihin ja rakkaisiin ihmisiin. Emme luota pelkästään omaisiimme vaan viranomaisiimme.

Tämä luottamus Pohjoismaisissa ei ole syntynyt sattumalta eikä hetkessä. Historioitsijat ja sosiologit löytävät nopeasti selittävän tekijän sille, miksi juuri Pohjoismaissa keskinäinen luottamus on suurta. Syy on luterilaisessa yhteiskuntaopissa. Sen mukaan Jumala hallitsee maailmassa kahden regimentin kautta, hengellisen ja maallisen. Maallista hallintavaltaa edustaa hyvä esivalta – lainsäätäjät, oikeuslaitos ja viranomaiset, joiden kutsumuksena ja tehtävänä on olla turvallinen, oikeudenmukainen ja heikkoja puolustava.

Hyvä esivalta huolehtii turvallisuudesta, vapaudesta, tasa-arvosta, ei käytä valtaansa tai vaikutusvaltaansa väärin ja altistaa itsensä sekä oikeudelliselle että kansanvallan jatkuvalle arvioinnille. Siitä syntyy keskinäistä luottamusta, joka on luottamusta viranomaisiin, luottamusta tutkittuun tietoon, luottamusta uutisvälineisiin ja viime kädessä luottamusta toiseen ihmiseen.

USEIN LAUSUTTU totuus on, että Putin ymmärtää vain voimaa. Tämä on varmasti totta. Vahvin voima on keskinäinen luottamus. Keskinäinen luottamus on meille lahja ja tehtävä. Itse kunkin on omissa puheissaan ja teoissaan sitä vaalittava.