Lääkäriä syytetään huumausainereseptien perusteettomasta kirjoittamisesta – vetoaa tulleensa aseella uhatuksi

Oulun käräjäoikeuden piti antaa tänään tuomionsa huumejutussa, jossa lääkärin syytetään määränneen huumausaineeksi luokiteltavia lääkkeitä perusteettomasti useille ihmisille. Tuomionanto kuitenkin siirtyi kesäkuun lopulle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Syyttäjän mukaan nainen kirjoitti perusteettomia reseptejä muun muassa buprenorfiinista, diatsepaamista ja oksikodonista. Yksittäisissä lääkemääräyksissä tabletteja oli usein useita satoja.

Osa lääkkeistä oli syytteen mukaan naisen tietäen ja hänen pyynnöstään myyty tai muuten luovutettu eteenpäin, osan taas nainen otti itselleen maksuksi lääkkeiden määräämisestä.

- Teon kohteena on ollut suuri määrä huumausainetta ja buprenorfiinin ja oksikodonin osalta kyse on ollut erittäin vaarallisesta huumausaineesta. Tekoa on – – pidettävä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä, syytteessä sanotaan.

KIRJALLISESSA ennakkovastauksessaan nainen on kiistänyt syytteen pääosin. Perusteettomista lääkemääräyksistä hän myöntää kaksi, mutta sanoo, että häneltä oli vaadittu niitä aseen kanssa.

- (Syytetyllä) ei ole ollut toisintoimimismahdollisuutta – – hän ei osaa sanoa, mitä (uhkaajat) ovat lääkkeillä tehneet, vastauksessa kirjoitetaan.