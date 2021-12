Lääkäriliitto muistuttaa ”talkootyön” riskeistä: Näillä ehdoilla ammattilaiset mukaan rokottamaan

Sen mukaan terveydenhuollon ammattilaisia ei voida kuitenkaan kutsua ”talkoisiin” ilman puitteiden rakentamista niin potilaita kuin henkilöstöäkin turvaavalla tavalla. Lääkärien osalta tämä merkitsee sitä, että töihin lähdetään vain työ- tai virkasuhteessa, jolloin vakuutussuoja ja oikeusturva ovat kunnossa.

Liitto toteaa, että työ- ja virkasuhteessa työnantaja vastaa muun muassa tarvittavan potilasvakuutuksen ottamisesta ja huolehtii työnantajavelvoitteista. Työnantaja vastaa myös potilasrekisteristä rekisterinpitäjänä. Lääkäriliitto muistuttaa, että työ- tai virkasuhteen voi lääkärin aloitteesta tai perustellusta syystä tehdä myös määräajaksi.

Lääkäriliiton mukaan ”talkootyössä” syntyy riskejä esimerkiksi vakuutusten kattavuudesta sekä lääkärin juridisesta asemasta ja vastuista mahdollisissa vahinkotilanteissa. Rokottamaan halukkaiden yksityislääkärien pitäisi varmistaa, että luvat, ilmoitukset, potilas- ja muut vakuutukset, potilasrekisteri ja muut hallinnolliset asiat ovat kunnossa.

Liitto muistuttaa myös, että lääketieteen opiskelijan on ennen rokotuksiin osallistumista aina varmistuttava siitä, että hän on rokottaessaan tarvittavan valvonnan alla, täyttää lakisääteiset edellytykset tehtävässä toimimiseen ja on saanut asianmukaisen rokotuskoulutuksen.