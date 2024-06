Lääketeollisuus uudesta eurooppalaisesta vertailusta – “Suomessa on nyt kansallisesti soitettava hälytyskelloja”

Lääketeollisuus tiedotti tänään uudesta eurooppalaisesta vertailusta, jonka mukaan Suomessa potilaan käytettävissä on aiempaa vähemmän lääkkeitä. Demokraatti Demokraatti

Lääketeollisuus ry:n eurooppalainen kattojärjestö EFPIA (The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) julkaisi uuden WAIT-indikaattorin (Waiting to Access Innovative Therapies). Kyseessä on vuodesta 2004 asti koottu laaja eurooppalainen selvitys, joka mittaa innovatiivisten lääkkeiden käyttöönottoa ja siihen myyntiluvan saamisesta kulunutta aikaa.

Tuore raportti kattaa kaikki uudet eli 167 vuosina 2019-2022 keskitetyn eurooppalaisen menettelyn kautta myyntiluvan saanutta lääkevalmistetta 36 maassa. Euroopan tasolla vuoden 2024 WAIT-indikaattorin tarkasteluun kuuluneista valmisteista keskimäärin 43 % oli saatavilla vuoden 2024 alkuun mennessä. Suomi sijoittui vertailussa vasta 18. sijalle.

– Tämän vuotisen heikentyneen maasijoituksen lisäksi erityisen huolestuttavaa on, että Suomen osalta potilaskäyttöön saatujen lääkkeiden prosenttiosuus on laskenut edelliseen WAIT-indikaattorin julkistukseen nähden 11 prosenttiyksikköä. Laskeva trendi on jatkunut nyt useamman vuoden. Tämä tarkoittaa suomeksi sanottuna sitä, että eurooppalaisessa vertailussa suomalaisten potilaiden käytettävissä on vähemmän lääkevalmisteita, kuin mitä muissa Euroopan maissa on saatavilla, ja myös suhteessa aiempaa vähemmän kuin mitä on hyväksytty myyntiin, Lääketeollisuuden toimitusjohtaja Anne-Mari Virolainen toteaa tiedotteessa.

Suomessa keskimääräinen aika keskitetystä eurooppalaisesta myyntilupapäätöksestä käyttöönottoon eli julkisesti tiedossa olevaan myönteiseen ratkaisuun lääkkeen sisällyttämisestä sairausvakuutuksen lääkekorvausjärjestelmään tai sairaaloiden lääkevalikoimaan oli 416 päivää, mikä vie Lääketeollisuuden mukaan Suomen tässä vertailussa 8. sijalle. Suomi siis menestyy eurooppalaisessa vertailussa heikommin tarkasteltaessa kaikkien potilaiden saatavilla olevien uusien lääkehoitojen lukumäärää ja hieman paremmin, kun katsotaan prosessin kestoa vain sen läpäisseiden lääkehoitojen osalta.

– Suomessa on nyt kansallisesti soitettava hälytyskelloja: trendin jatkuessa olemme kohta Euroopan heikoimpia turvaamaan uudet lääkehoidot niitä kipeästi tarvitseville potilaille, Virolainen sanoo tiedotteessa.