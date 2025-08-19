Palkittu politiikan aikakauslehti.
19.8.2025 15:38 ・ Päivitetty: 19.8.2025 15:38

Lähteet: Putin ehdotti Ukrainan presidentin tapaamista Moskovassa – Zelenskyi vastasi kieltävästi

LEHTIKUVA / AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Venäjän presidentti Vladimir Putin lehdistötilaisuudessa Alaskan Anchoragessa 15. elokuuta.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on ehdottanut Moskovaa tapaamispaikaksi Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa käytäville mahdollisille keskusteluille.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Putin teki ehdotuksen keskustellessaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa puhelimitse eilen, kertoivat puhelinkeskustelun sisällön tuntevat lähteet.

Lähteiden mukaan Zelenskyi oli vastannut ehdotukseen kieltävästi.

