Ulkomaat
19.8.2025 15:38 ・ Päivitetty: 19.8.2025 15:38
Lähteet: Putin ehdotti Ukrainan presidentin tapaamista Moskovassa – Zelenskyi vastasi kieltävästi
Venäjän presidentti Vladimir Putin on ehdottanut Moskovaa tapaamispaikaksi Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa käytäville mahdollisille keskusteluille.
Putin teki ehdotuksen keskustellessaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa puhelimitse eilen, kertoivat puhelinkeskustelun sisällön tuntevat lähteet.
Lähteiden mukaan Zelenskyi oli vastannut ehdotukseen kieltävästi.
