Laki palkkatuesta joutui vaikeuksiin – valiokunta irrotti sen budjettikäsittelystä

Työvoima- ja yrityspalvelulain käsittely viivästyy todennäköisesti ensi vuoteen, kertoo työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen (vas.). Lain piti alkuperäisen aikataulun mukaan tulla voimaan vuoden alussa. Simo Alastalo Demokraatti

Laista tulevien säästöjen on määrä vastata noin 10 miljoonaa hallituksen 110 miljoonalla julkista taloutta vahvistavista työllisyystoimista.

– Valiokunta teki yksimielisen päätöksen irrottaa laki budjetin käsittelystä, koska aikataulu koitui meille mahdottomaksi. Taustalla on se, että esitys on tullut eduskuntaan aika myöhään. Asia on iso ja tärkeä ja olemme sitä huolellisesti käsitelleet.

Lain lykkääminen ensi vuoteen tarkoittaa käytännössä sitä, että se pitäisi huomioida lisätalousarviossa.

– En pidä täysin mahdottomana, ettemmekö saisi tätä ensi viikolla valmiiksi, mutta on ehkä todennäköisempää, että lopullinen käsittely ja mietintö jäävät ensi vuoteen, Pekonen sanoo.

Valiokunta olisi Pekosen mukaan todennäköisesti laittanut lakiin joka tapauksessa siirtymäajan.

– Pidän vuodenvaihdetta epärealistisena ja järjestöjä kohtaan epäreiluna aikatauluna. Jos tämä sellaisenaan hyväksytään, se on iso muutos.

Lain käsittelyssä on hiertänyt eniten vaikeimmin työllistyvien sataprosenttiseen palkkatukeen sisältyvä kauppavaikutusten arviointi.

SUOMEN sosiaali- ja terveys ry:n Sosten pääsihteeri Vertti Kiukas on ollut työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kuultavana ja tuntee hallituksen esityksen järjestöille aiheuttamat ongelmat.

Kiukkaan mukaan edellytyksiä sataprosenttiseen palkkatukeen ollaan hallituksen esityksessä rajoittamassa merkittävästi.

– Kaikki suuremmat toimijat rajattaisiin sen piiristä pois. Kun suurin osa sadan prosentin palkkatuella työllistetyistä työllistyy suuriin järjestöihin, arviolta noin 65-70 prosenttia toiminnasta loppuisi, Kiukas sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) perustelee muutosta kauppavaikutuksen ehkäisemisellä. Kiukkaan mukaan esitys antaa kuvan, että palkkatuella toteutettu toiminta voisi vaikuttaa EU:n sisämarkkinoihin ja vääristää valtioiden välistä kauppaa.

– Meidän mielestä näkemys on täysin teoreettinen eikä se ole tästä todellisuudesta peräisin. Esimerkiksi Tampereen kierrätyskeskus tuskin estää ulkomaisia vaateliikkeitä tai kalusteliikkeitä tulemasta Tampereelle, koska porukka hakee kierrätyskeskuksesta kierrätyskamaa.

Kiukkaan mukaan TEM ei ole kyennyt osoittamaan yhtäkään tapausta, missä palkkatuki olisi vääristänyt kilpailua. Soste vastustaakin kauppavaikutusten arvioinnin sisällyttämistä lakiin.

– Pitäisi edetä samalla tavalla kuin nyt ja arvioida asiaa tapauskohtaisesti. Tukea ei saa nytkään myöntää, jos arvioidaan, että sillä voi olla kilpailua vääristävää vaikutusta. Mutta tällaisia keissejä ei ole tähänkään asti ollut.

JOS lakiesitys etenisi nykyisessä muodossaan, se vaarantaisi Kiukkaan mukaan vakavasti muun muassa kierrätyskeskusten toiminnan.

– Ne eivät nykymallisesti pyörisi. On paljon muutakin. Muun muassa SPR:llä on sellaista toimintaa, joka muuttuisi hyvin vaikeaksi, jos sataprosenttinen palkkatuki loppuisi.

– TEMin virkakunta on ajanut erittäin voimakkasti ja vuosikausia tätä EU-ulottuvuutta. He näkevät tässä isoja EU-puolen ongelmia, vaikka komissio ei ole käynnistänyt tästä minkäänlaista prosessia.

Poliittinen puoli palkkatuessa liittyy työllisyystoimiin, joilla hallitus on sopinut vahvistavansa julkista taloutta. Kyse on 110 miljoonan säästöpaketista.

– Kun säästöjä on pitänyt raapia kasaan, niin tästä niitä on otettu.

KIUKKAAN mukaan sataprosenttisen palkkatuen kokonaisyhteiskunnallista vaikutusta on vaikea arvioida. Sellaisenaan pelkkä kauppavaikutusten arvioinnin mukaan ottaminen toisi arviolta 10 miljoonan säästöt.

– Jos se käytännössä johtaa siihen, että vaikeimmassa asemassa olevien työllistymisen tueksi tapahtuvaa toimintaa loppuu paljon tästä maasta, tai esimerkiksi tavaroiden kierrättäminen ja kiertotalouden edistäminen vaikeutuu, niin se saattaa tuoda toisaalla kustannuksia lisää. Sitä tässä ei ole arvioitu.

– Jos katsotaan vain tätä eikä oteta huomioon mitä se aiheuttaa sosiaaliturvan puolella tai jossakin muualla, niin sitten se on se 10 miljoonaa.

Kiukkaan mukaan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa on kuulemisten myötä havahduttu siihen, että esitystä on korjattava.

– TEM on antanut vastineen, josta on uudelleen kuultu esimerkiksi meitä tällä viikolla kirjallisesti. Se meni hyvään suuntaan.

Onko palkkatukea koskeva epäkohta poistumassa esityksestä?

– Kyllä meillä sellaisia toiveita on, että näin kävisi. Jo valiokuntakuulemisen aikana, jossa olin itse kuultavana kävi ilmeiseksi se, että ei TEMkään väitä sitä, että EU edellyttäisi tällaista uutta säädöstä. Poliittista liikkumavaraa on ja näyttää siltä, että sitä haluttaisiin käyttää. Sen suuntaisia savumerkkejä on, että se poistuu sieltä.