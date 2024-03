Lakon hintalappu metsäteollisuudessa kymmeniä miljoonia päivässä – Lehtomäki: “Erittäin ikävä juttu”

Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Paula Lehtomäki pitää käynnissä olevia kahden viikon poliittisia lakkoja erittäin poikkeuksellisina ja hankalina metsäteollisuuden yrityksille. Simo Alastalo Demokraatti

– Meillä on paljon yrityksiä, joissa on juuri uusittu työehtosopimukset ja yrityksiä, joissa on neuvottelut käynnissä. Keskinäisistä sopimuksista huolimatta tulee tällainen tilanne, niin se on erittäin ikävä juttu, Lehtomäki kommentoi Demokraatille.

USEAT SAK:laiset liitot aloittivat tänään kahden viikon poliittisen työtaistelun, jolla ne vastustavat Petteri Orpon hallituksen työmarkkinauudistuksia. Lakot käytännössä pysäyttävät suomalaisen vientiteollisuuden.

Metsäteollisuuden yritysten työntekijät eivät lakkoihin osallistu mutta rautatiekuljetusten seisahtuminen ja satamien sulkeutuminen pakottavat myös paperitehtaita ja sahoja ajamaan alas tuotantoaan. Muun muassa Joutsenon Metsä Fibren sellutehdas, Jämsänkosken paperitehdas ja UPM:n Kymin paperitehdas ovat jo ilmoittaneet alasajosta.

Paljonko metsäteollisuuden yrityksiä joudutaan laittamaan kiinni kahden viikon lakon aikana?

– Ei ole tietoa. Voimme nähdä tilanteen muuttuvan päivittäin. Se riippuu paljon kunkin tuotantopaikan ja yrityksen tilanteesta. Ehkä aavistuksen enemmän on nyt nähtävissä, että paine tulee nopeammin vastaan kemiallisen metsäteollisuuden, eli sellu-, paperi- ja kartonkitehtaiden puolella, kuin mekaanisen metsäteollisuuden eli sahojen puolella.

KUN paperitehdas joudutaan ajamaan alas, tuotantokatkoksen pituus on joka tapauksessa useita päiviä. Lehtomäen mukaan lopullinen katkoksen pituus on yritys- ja linjakohtaista.

– Kun tiedetään, ettei tuotteita saada ulos maasta eikä tavaraa saada logistiikkaketjuun, niin on linja-, toimipaikka- ja yrityskohtaista, että missä kohtaa se alkaa vaikuttaa tuotantoon.

– Toisaalta, kun tiedetään, että toimitusketju alkaa jälleen toimia, niin onko meillä ne asiakkaat, joiden tilaukset ovat jääneet tässä välissä toimittamatta ja millä tavalla tuotannon pystyyn nostaminen etenee, sekin on hyvin tilanne- ja yrityskohtaista.

Millaiset kustannukset kahden viikon poliittisesta lakosta tulee metsäteollisuuden yrityksille?

– Meillä ei tällä hetkellä ole käsitystä tämänhetkisen tilanteen kustannuksista, mutta olemme joskus vastaavissa tilanteissa arvioineet, että hinta on joitakin kymmeniä miljoonia euroja päivässä.