Länsi-Uudenmaan demarit iloitsevat torjuntavoitoista vaikeassa taloustilanteessa – 14 vuorokauden hoitotakuu säilyy

SDP:n aluevaltuustoryhmä on mukana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvioneuvotteluissa valtuuston enemmistön kesken löydetyssä sovussa vuoden 2025 budjetista. Demokraatti Demokraatti

– Olemme onnistuneet turvaamaan keskeisiä palveluja vaikeasta taloustilanteesta, oikeistohallituksen rajuista leikkauksista ja lainsäädännön nopeista sopeutusvaatimuksista huolimatta, SDP:n aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Helena Marttila sanoo tiedotteessa.

SDP:n aluevaltuustoryhmä mainitsee yhtenä merkittävänä onnistumisena 14 vuorokauden hoitotakuun säilymisen Länsi-Uudellamaalla valtakunnallisista heikennyksistä ja oikeistohallituksen perusterveydenhuoltoon kohdistamista leikkauksista huolimatta. Ryhmä teki aloitteen hoitotakuun säilyttämisestä aiemmin syksyllä.

– Nopea hoitoon pääsy on edellytys hyvälle hoidolle ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella asetamme tälle selkeät tavoitteet ja hoitotakuun. Kyselyiden perusteella hoitoon pääsy on yksi eniten asukkaita huolestuttavista asioista ja on hienoa, että tämä turvataan, SDP:n ryhmän varapuheenjohtaja Eeva Hiila sanoo tiedotteessa.

TÄRKEÄNÄ torjuntavoittona demariryhmä pitää myös omaishoitajien tukiin kohdistuvien leikkausten kohtuullistamista murto-osaan esitetystä. Omaishoidon tukeen esitettiin leikkauksia 4,5 miljoonalla eurolla, mutta neuvotteluissa summa onnistuttiin torppaamaan yhteen miljoonaan.

– Omaishoito on äärimmäisen arvokasta työtä ja myös selkeästi koti- tai laitoshoitoa edullisempi tapa järjestää ikääntyneen hoiva. Hyvinvointialueen strategiassa olemme sitoutuneet omaishoidon määrän lisäämiseen. Tavoitteen saavuttamiseksi on riittävän taloudellisen tuen ohella varmistettava omaishoitajien jaksaminen, aluevaltuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja Sini Felipe sanoo tiedotteessa.

Hyvinvointialueella panostetaan omaishoidon tukipalveluihin ja muun muassa kiertävää perhehoitoa lisätään. Omaishoitajan vapaan järjestämiseen tarjotaan lisäksi lyhytaikaispaikkoja, päivätoimintaa ja sijaishoitoa. Tavoitteena on organisoida tukipalvelut niin, että omaishoitajat saavat säännöllisesti vapaita. Erillisellä määrärahalla on lisäksi alkamassa omaishoidon kehittämisen hanke.

Neuvotteluissa SDP:lle tärkeä saavutus oli myös rahoituksen kohdistaminen sosiaalihuoltoon. Tukea kohdistetaan kaikkein heikoimmassa asemassa oleville muun muassa lisäämällä harkinnanvaraisen toimeentulotuen rahoitusta ja lastensuojelun jälkihuollon resursseja. Myös perhesosiaalityöhön ja lapsiperheiden ennaltaehkäisevään tukeen kohdennettiin merkittävää lisärahoitusta.

SDP huomauttaa, että tuen merkitys on korostunut oikeistohallituksen kertautuvien ja esimerkiksi vähävaraisiin perheisiin kohdistuvien leikkausten myötä.

Henkilöstön kohtelun on oltava inhimillistä ja kunnioittavaa.

PALVELUJEN lisäksi SDP:n ryhmälle on tärkeää korostaa henkilöstön huomioimisen merkitystä, Palvelut ja resurssit -lautakunnan jäsen Aino Laine kertoo tiedotteessa.

– Iloitsemme, että lounasetu palautetaan työntekijöille, hän sanoo.

Hän nostaa esiin, että valitettavasti toimintojen lopettamiseen liittyvissä käytännöissä on ilmennyt huolestuttavia epäkohtia sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella että Husissa.

– On ehdottoman tärkeää, että yt-lakia noudatetaan, minkä lisäksi henkilöstön kohtelun on oltava inhimillistä ja kunnioittavaa, hän sanoo.

Erityisen ikävänä päätöksenä SDP:n aluevaltuustoryhmä pitää Siuntion osastotoiminnan lakkauttamista. Viime keväänä käytyjen palveluverkkoneuvottelujen jälkeen valtuustossa linjattiin, että pitkällä aikavälillä osastotoimintaa keskitetään sairaalakampusten yhteyteen.

Samalla edellytettiin, että Siuntion vuodeosaston vaihtoehdoista tuotaisiin kattava selvitys aluehallitukselle, joka hallintosäännön mukaan päättää palvelua tuottavan toiminnon lopettamisesta.

– Nyt näin ei tehty, vaan hätäisesti valmisteltu selvitys tuotiin aluehallitukselle vasta budjettineuvottelujen yhteydessä ja päätös tehtiin riittämättömien selvitysten pohjalta, demariryhmä moittii.

SDP:n aluevaltuustoryhmä on vaatinut laadukasta valmistelua ja riittäviä vaikutusten arviointeja päätöksistä. Ryhmä painottaa, että osastopaikkojen riittävyys alueella on turvattava ja henkilöstön kokemukseen kiinnitettävä erityistä huomiota muutostilanteissa.

– Lähes kahden miljardin kokonaisuuteen sisältyy myös ikäviä sopeutustoimia eikä helppoja aikoja ole vielä muutamaan vuoteen edessä. Tässä myllerryksessä haluamme kuitenkin olla varmistamassa, että hoitoon silti pääsee ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevat suojataan leikkauksilta, aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Helena Marttila sanoo.