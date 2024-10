Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yt-neuvottelut alkavat – SDP: ”Työntekijöiden jaksamisesta tulee huolehtia”

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti tänään kokouksessaan käynnistää kaikkia työntekijöitänsä koskevat yhteistoimintaneuvottelut toiminnan muutosten vuoksi. Demokraatti Demokraatti

– Ilmoitus neuvotteluista säikäytti varmasti monet, vaikka neuvottelujen tavoitteena ei ole henkilöstön vähentäminen. Huolta hälventävänä voisi pitää sitä, että neuvottelut ovat osa muuttuvan ja kehittyvän organisaation normaalia toimintaa, aluehallituksen jäsenenä kokouksessa edustanut Johanna Värmälä (sd., kuvassa) toteaa tiedotteessa.

Yt-neuvotteluissa keskitytään toiminnassa tehtäviin muutoksiin, jotka perustuvat organsaatiouudistukseen. Lopullinen kokonaisuus selviää marraskuun aikana budjettineuvotteluissa.

SDP:n aluevaltuustoryhmän puheenjohtajan Helena Marttilan mukaan on selvää, että taloustilanne hyvinvointialueilla on hankala. Irtisanomisten välttämiseksi on etsittävä kaikki muut mahdolliset keinot uudelleen organisoida toimintoja ja työtehtäviä, hän sanoo tiedotteessa

– Rahoitus on täysin riippuvainen maan hallituksesta, jolta ei ole luvassa apuja. Päinvastoin edessä on lisäleikkauksia muun muassa hoitoonpääsyyn ja alueiden työtä tukevien järjestöjen toimintaan.

– Kun palvelut siirrettiin nykyisille hyvinvointialueille, tiesimme, että sote-uudistus myllertää monin tavoin työntekijöiden arkea – ei pelkästään siksi, että työnantaja muuttui, vaan myös siksi, että toimintaa oli tarkoituskin yhtenäistää ja uudistaa. Työntekijöiden jaksamisesta tulee huolehtia edelleen ja muutostilanteissa erityisen vahvasti, Marttila sanoo.

Työhyvinvoinnista huolehtiminen on päivittäisessä johtamisessa olevien vastuulla, Johanna Värmälä sanoo.

– Myös meidän päättäjien on kannettava vastuumme, ja sitä varten olemme vahvistaneet henkilöstöasioiden käsittelyä hyvinvointialueen päätöksenteossa