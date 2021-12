Lapin Demarien syyskokous nimesi 65 ehdokasta aluevaaleihin

Syyspiirikokous pidettiin hotelli Luostotunturin tiloissa 27.-28.11. ja piirikokouksessa hyväksyttiin myös aluevaaliohjelma. Paulus Toropainen Demokraatti / Lappi

Kokouksessa nimettiin 65 aluevaaliehdokasta ja piirikokous antoi piirihallitukselle valtuuden nimetä lisää ehdokkaita ennen ehdolle asetteluajan päättymistä. Piirin puheenjohtajan jatkaa Maria-Riitta Mällinen Rovaniemeltä ja varapuheenjohtajina jatkavat Martti Rauhala Torniosta sekä Maria Viinikka Kemistä.

Piirikokouksen julkilausumassa kerrotaan palveluiden alueellisen saavutettavuuden tärkeydestä. Päivystyksen jatko kahdessa keskussairaalassa ja Kemissä ja Rovaniemellä sekä Ivalon terveyskeskuksessa on tulevaisuuden palvelujen kannalta erityisen tärkeätä. Tulevaisuuden hyvinvointialueella palveluja on vietävä kuntiin ja alueelliseen saavutettavuuteen on kiinnitettävä huomiota palveluverkkoa rakennettaessa.

Lapin Demarit painottavat aluevaaliohjelmassaan alueellisen laajan yhteistyön tärkeyttä. Yhteistyötä on tehtävä kuntien ja hyvinvointialueen välillä. Lisäksi henkilöstön saatavuuden ja hoidon turvaamiseksi on onnistuttava tekemään yhteistyötä oppilaitosten ja muiden hyvinvointialueiden kanssa.