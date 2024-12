Lapin SDP haluaa vahvistaa demokraattista päätöksentekoa hyvinvointialueella – ”Lisää valtaa aluevaltuustolle ja lautakunnille”

Lapin SDP:n aluevaltuustoryhmä haluaa kasvattaa aluevaltuuston ja lautakuntien roolia hyvinvointialueensa päätöksenteossa. Demokraatti / Lappi

Nykyisessä luottamushenkilöorganisaatiossa valta on keskittynyt voimakkaasti aluehallitukselle, ryhmä katsoo. Lautakunnilla on päätöksenteossa nykyisellään lausujan rooli, eikä niillä ole esimerkiksi budjettivaltaa. Myös aluevaltuuston rooli on jäänyt kapeaksi.

– Me sosialidemokraatit pidämme tärkeänä, että demokraattinen päätöksenteko toteutuu Lapin hyvinvointialueella parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä tarkoittaa aluevaltuuston, aluehallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden roolien selkeyttämistä.

– Päätöksenteon tulee olla kauttaaltaan läpinäkyvää ja parhaaseen asiantuntemukseen perustuvaa. Aluevaltuuston valtaa ylimpänä päätöksentekijänä on vahvistettava, aluevaltuustoryhmä toteaa.

SDP:N aluevaltuustoryhmä katsoo, että Lapin hyvinvointialueen palveluverkon on oltava aluevaltuuston päätettävissä. Esimerkiksi palveluyksiköiden lakkauttamista ja perustamista koskeva päätösvalta ei voisi jatkossa olla vain aluehallituksella.

Hyvinvointialueen nykyinen hallintosäännön kirjaus rajaa asumispalvelut, vammaispalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut aluevaltuuston päätösvallan ulkopuolelle kokonaan.

Osana demokraattisempaa organisaatiomallia Demari-ryhmä esittää myös lautakuntien roolin vahvistamista päätöksenteossa. Tähän kuuluisi lautakunnille myönnettävä budjettivalta.

Ryhmä esittää hyvinvointialueen lautakuntien järjestämistä esimerkiksi palvelujen mukaan – sosiaali- ja terveyspalvelujen, erikoissairaanhoidon ja pelastuspalvelujen lautakuntiin – tai ilmiöpohjaisesti; esimerkiksi nuorten, ikäihmisten ja erityisryhmien lautakuntiin.

Pidämme välttämättömänä, että päätöksenteko jaetaan nykyistä 15 henkilön aluehallitusta laajemmalle.

TÄRKEINTÄ uudessa organisaatiomallissa olisi, että päätöksenteon vaikutukset koko Lapin alueeseen tulevat huomioiduksi.

– Pidämme välttämättömänä, että päätöksenteko jaetaan nykyistä 15 henkilön aluehallitusta laajemmalle. Näin useampi asiantunteva organisaatio käsittelee päätöksiä ja pystyy käyttämään aikaansa pieniinkin yksityiskohtiin. Uusi organisaatiomalli osallistaisi laajemmin myös viranhaltijoita ja hyödyntäisi heidän osaamistaan eri lautakuntien työskentelyssä, sanoo aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Maria-Riitta Mällinen.

Sosialidemokraattien aluevaltuustoryhmä aikoo esittää oman mallinsa päätöksenteon organisoimiseksi hyvinvointialueen työryhmissä.

SDP:n aluevaltuutetut toivovat, että muutkin poliittiset ryhmät osallistuvat keskusteluun demokraattisen päätöksenteon kehittämisestä Lapin hyvinvointialueella.