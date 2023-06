”Lapsia on loukussa hirvittävässä painajaisessa” – Sudanissa yli miljoona lasta on joutunut jättämään kotinsa

Sudanin konflikti on pakottanut yli miljoona lasta jättämään kotinsa. Heistä 270 000 on ollut Darfurin alueella, kertoo YK:n lastenjärjestö Unicef. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Unicefin mukaan kotinsa jättäneiden lasten lisäksi ainakin 330 lasta on kuollut ja yli 1 900 lasta on loukkaantunut taisteluissa. Unicefin mukaan erityisesti Darfurin alueen tilanne on huolestuttava.

Unicef varoittaa, että 13 miljoonaa sudanilaislasta on humanitaarisen avun tarpeessa.

- Lapsia on loukussa hirvittävässä painajaisessa — heitä on ollut ristitulessa, loukkaantunut, hyväksikäytetty, he ovat joutuneet jättämään kotinsa sekä kokemaan tauteja ja nälkää, sanoi Unicefin Sudanin edustaja Mandeep O’Brien.

YK:n humanitaarisen avun johtaja Martin Griffiths on varoittanut tilanteen Sudanin Darfurin alueella olevan ajautumassa kohti humanitaarista katastrofia.

Sudanin taistelut jatkuvat jo kolmatta kuukautta. Ainakin 2 000 ihmistä on kuollut ja yli 2,2 miljoonaa on joutunut jättämään kotinsa.