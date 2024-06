Lapsiasiavaltuutettu: Välineellistetyn maahantulon torjuminen lapsen oikeuksia rikkomatta on likimain mahdotonta

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen mukaan välineellistetyn maahantulon torjuminen lapsen oikeuksia rikkomatta on likimain mahdotonta, sillä sopimuksen noudattaminen vesittää lain tarkoituksen ja poraa siihen lapsen- ja perheenmentävän reiän. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lapsiasia­valtuutettu on antanut lausunnon edus­kunnan hallinto­valiokunnalle hallituksen esityksestä laiksi väli­aikaisista toimen­piteistä välineellistetyn maahan­tulon torjumiseksi.

Pekkarinen kirjoittaa asiasta perjantaina viestipalvelu X:ssä.

– Lapsen ikää ei voi rajaolosuhteissa luotettavasti arvioida. Silti jokainen alle 18-vuotias on lapsi. LOS komitea on korostanut, että ikä on epäselvissä tilanteissa arvioitava lapsen edun mukaisesti. Siksi maahan on otettava kaikki nuoret.

Pekkarisen mukaan maahan on otettava myös kaikki ihmiset, jotka ilmoittavat olevansa lapsen huoltajia, koska lasta ei voi erottaa perheestään ilman kunnollista arviointia ja oikeusturvakeinoja.

– Lasta ei voi hylätä rajalle, mutta häntä ei voi ilman kunnollista tutkintaa myöskään riistää huoltajiltaan.

Vaihtoehto tälle ei ole Pekkarisen mielestä varsinainen vaihtoehto.

– Ellei sitten sanota, että lapsi jää huoltajineen kylmään metsään. Suomi ei jätä lapsia kylmään metsään. Eihän?

Pekkarinen myös muistuttaa, että lapsen oikeuksien sopimus on sitovasti ja laintasoisena voimassa ilman varaumia.