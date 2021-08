”Lapsiin ja nuoriin kohdistuvia rajoitustoimia pyrittävä välttämään” – STM lähetti ohjauskirjeen aluehallintovirastolle

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on lähettänyt aluehallintovirastoille ohjauskirjeen lapsia ja nuoria koskevista koronarajoituksista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kirjeen mukaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvia rajoitustoimia on pyrittävä välttämään ja niitä on käytettävä viimesijaisesti vasta, jos se on aivan välttämätöntä. Ministeriön mukaan rajoitustoimissa on sovellettava lapset ja nuoret ensin -periaatetta.

Aluehallintovirastojen koronaohjeista nousi viime viikolla kohu, koska niitä tulkittiin yleisesti niin, että lasten ja nuorten harrastuksia ollaan kieltämässä. Etelä-Suomen sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastot kiistivät tuolloin, että ne olisivat kieltäneet mitään harrastustoimintaa.