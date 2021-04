”Lapsuus on suora lähetys. Siitä ei tule uusintaa” – Tarja Filatov valittiin Ensi- ja turvakotien liiton puheenjohtajaksi

Eduskunnan ensimmäinen varapuhemies, kansanedustaja Tarja Filatov (sd., kuvassa) on valittu Ensi- ja turvakotien liiton puheenjohtajaksi. Hän seuraa tehtävässä liittoa yhdeksän vuotta johtanutta ministeri Tuula Haataista (sd.). DEMOKRAATTI Demokraatti

Filatov aloittaa puheenjohtajana tilanteessa, jossa apua hakevia on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ensi- ja turvakotien liitosta sai viime vuonna apua yhteensä 23 787 ihmistä eli yli 6500 enemmän kuin edellisenä vuonna. Nimettömien chattien kautta apua hakeneiden määrä viisinkertaistui.

– Korona-ajan vaikutukset ovat olleet kaikkein suurimmat perheisiin, joilla entuudestaan on ollut vaikeuksia. Myönteistä on, että apua on osattu ja rohjettu hakea, Tarja Filatov sanoo tiedotteessa.

Liitto kertoo, että yleisimmin vanhemmat ovat hakeneet apua lähisuhdeväkivallan vuoksi, vuorovaikutukseen pulmiin ja jatkuvaan riitelyyn tai lasten asioista sopimiseen. Myös nuoret ovat ottaneet moninkertaisesti enemmän yhteyttä ja kertoneet kärsivänsä perheen ahdistavasta ja riitaisesta tilanteesta.

Ensi- ja turvakotien liiton mukaan korona-ajan pitkittyessä myös perheiden tilanteet ovat vaikeutuneet. Jo vuosi sitten perheille tehty nettikysely paljasti, että korona-aika on entisestään syventänyt perheiden ongelmia ja tilanteiden ennakoitiin vaikeutuvan, mikäli korona jatkuisi.

– Lapsuus on suora lähetys. Siitä ei tule uusintaa. On syntynyt palveluvajetta, johon pitää varautua eri tahojen yhteistyöllä vastaamaan ja apua tarvitaan pitkäjänteisesti. Järjestöt ovat olleet iso apu ihmisten vaikeassa arjessa. Liiton apua tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan, Filatov sanoo.

Filatov on toiminut politiikassa monissa tehtävissä, kuten työministerinä, kansanedustajana eri valiokunnissa ja nyt eduskunnan ensimmäisenä varapuhemiehenä.

– Yksi tärkeä teema kaikissa tehtävissäni on ollut yhdenvertaisuuden edistäminen ja turvallisen arjen rakentaminen lapsille. Jokaisella lapsella on oltava oikeus saada tarvitsemansa tuki ja kasvaa täyteen potentiaaliinsa. Tästä hyötyvät kaikki. Vapaa-aikanani olen ollut järjestämässä matalan kynnyksen kulttuuritapahtumia lapsiperheille. Kansalaisjärjestöissä toimiminen on minulle tärkeää. Näitä asioita voin edistää Ensi- ja turvakotien liiton puheenjohtajana, sanoo Filatov.

Ilman järjestöjä ja niiden osaamista ihmiset ja Suomi eivät pärjää.

Yhdeksän vuoden ajan liiton hallitusta johtanut ministeri Tuula Haatainen luopui puheenjohtajuudesta liiton sääntöjen mukaisten korkeintaan kolmen kauden tultua täyteen. Hänelle myönnettiin Ensi- ja turvakotien liiton Martta Salmela-Järvinen -mitali tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta lasten ja perheiden parhaaksi.

– Ensi- ja turvakotien liitto sekä muut järjestöt ovat korona-aikana jälleen osoittautuneet erittäin tärkeiksi ja nopeasti reagoiviksi, hädässä olevien perheiden auttajiksi. Sosiaali- ja terveysjärjestöillä on korvaamaton rooli suomalaisten hyvinvoinnin, osallisuuden ja demokratian mahdollistajana. Järjestöjen autonomia ja toimintaedellytykset tulee turvata tulevaisuudessa. Ilman järjestöjä ja niiden osaamista ihmiset ja Suomi eivät pärjää, Haatainen sanoo tiedotteessa.