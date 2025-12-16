Palkittu politiikan aikakauslehti.
16.12.2025 16:36 ・ Päivitetty: 16.12.2025 16:36

Lasse Lehtonen ambulanssilennolla Suomeen – syynä vakava sairaus

Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen Kelan mediatilaisuudessa Helsingissä 13. marraskuuta.

Kelan pääjohtaja Lasse Lehtosella on todettu Brysselissä vakava sairaus, tiedottaa Kela. Lehtonen on palannut Brysselistä Suomeen ambulanssilennolla lauantaina 13. joulukuuta. Hänen sairauslomansa jatkuu toukokuun loppuun saakka.

Kela tiedottaa viestivänsä tilanteesta Lehtosen ja hänen läheistensä suostumuksella ja toiveesta.

LEHTOSEN poissaolon ajan pääjohtajaa sijaistaa täysin valtuuksin johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

– Lasse Lehtonen saa tarvitsemaansa jatkohoitoa, ja toivomme hänelle ja hänen läheisilleen nyt toipumisrauhaa, Kelan hallituksen väistyvä puheenjohtaja Vertti Kiukas sanoo.

Kela sanoo tiedottavansa pääjohtajan tilanteesta, kun asiasta on uutta kerrottavaa.

Kelan valtuusto on tiistaina valittunut Kelan hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Jaana Laitinen-Pesolan. Hallituksen varapuheenjohtajaksi on valittu hallintojohtaja Kai Järvikare.

