Musiikki
14.11.2025 11:24 ・ Päivitetty: 14.11.2025 11:24
Lasse Norres on kuollut
Musiikki- ja viihdealan pitkän linjan vaikuttaja Lasse Norres on kuollut perjantaiaamuna 73 vuoden iässä.
Asian vahvisti STT:lle lauluntekijä, Dingo-yhtyeen solistina tunnettu Pertti Neumann.
Neumann kertoi olevansa syvästi järkyttynyt uutisesta.
- Uskon, että tavataan vielä jossain vaiheessa. Se on ainoa asia, joka vähän lohduttaa. Lapsille ja vaimolle välitän lämpimät osanottoni, Neumann sanoi STT:lle.
Norres toimi tärkeässä roolissa menestysyhtye Dingon managerina 1980-luvulla. Norres aloitti uransa jo 1960-luvulla kirjoittamalla nuortenlehtiin, työskenteli pitkään viestintä- ja pr-tehtävissä, levy-yhtiöpomona sekä yrittäjänä omassa viestintä- ja manageritoimistossaan.
Vantaalla asunut Lasse (Lars) Johan Christian Norres oli syntynyt vuonna 1952 Helsingissä.
Norres kertoi lokakuussa syöpädiagnoosistaan Helsingin Sanomissa: elokuussa oli tullut tieto, että syöpä on levinnyt ja elinaikaa on vain muutama kuukausi.
Norreksen kuolemasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. Lehti sai tiedon kuolemasta Norreksen perheeltä.
