Musiikki- ja viihdealan pitkän linjan vaikuttaja Lasse Norres on kuollut perjantaiaamuna 73 vuoden iässä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asian vahvisti STT:lle lauluntekijä, Dingo-yhtyeen solistina tunnettu Pertti Neumann.

Neumann kertoi olevansa syvästi järkyttynyt uutisesta.

- Uskon, että tavataan vielä jossain vaiheessa. Se on ainoa asia, joka vähän lohduttaa. Lapsille ja vaimolle välitän lämpimät osanottoni, Neumann sanoi STT:lle.

Norres toimi tärkeässä roolissa menestysyhtye Dingon managerina 1980-luvulla. Norres aloitti uransa jo 1960-luvulla kirjoittamalla nuortenlehtiin, työskenteli pitkään viestintä- ja pr-tehtävissä, levy-yhtiöpomona sekä yrittäjänä omassa viestintä- ja manageritoimistossaan.

Vantaalla asunut Lasse (Lars) Johan Christian Norres oli syntynyt vuonna 1952 Helsingissä.

Norres kertoi lokakuussa syöpädiagnoosistaan Helsingin Sanomissa: elokuussa oli tullut tieto, että syöpä on levinnyt ja elinaikaa on vain muutama kuukausi.

Norreksen kuolemasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. Lehti sai tiedon kuolemasta Norreksen perheeltä.