28.5.2026 15:31 ・ Päivitetty: 28.5.2026 15:31

Latvian parlamentti valitsi uuden pääministerin

Andris Kulbergsin on määrä johtaa Latviaa lokakuisiin parlamenttivaaleihin saakka.

Latvian parlamentti on valinnut maalle keskustaoikeistolaisen hallituksen ja maan uudeksi pääministeriksi keskustalaisen vaaliliiton Andris Kulbergsin.

DEMOKRAATTI/STT

Kulbergsin on määrä johtaa Latviaa lokakuun alussa järjestettäviin parlamenttivaaleihin saakka.

Latvian uuden, neljän puolueen muodostaman hallituksen odotetaan noudattavan EU- ja Nato-myönteistä linjaa ja suhtautuvan myönteisesti Ukrainan tukemiseen.

Latvian pääministerinä toiminut Evika Silina erosi tehtävästään toukokuun puolivälissä. Syynä eroon oli tapa, jolla hallitus oli käsitellyt Latviaan harhautuneita drooneja.

