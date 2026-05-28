28.5.2026 15:31 ・ Päivitetty: 28.5.2026 15:31
Latvian parlamentti valitsi uuden pääministerin
Latvian parlamentti on valinnut maalle keskustaoikeistolaisen hallituksen ja maan uudeksi pääministeriksi keskustalaisen vaaliliiton Andris Kulbergsin.
Kulbergsin on määrä johtaa Latviaa lokakuun alussa järjestettäviin parlamenttivaaleihin saakka.
Latvian uuden, neljän puolueen muodostaman hallituksen odotetaan noudattavan EU- ja Nato-myönteistä linjaa ja suhtautuvan myönteisesti Ukrainan tukemiseen.
Latvian pääministerinä toiminut Evika Silina erosi tehtävästään toukokuun puolivälissä. Syynä eroon oli tapa, jolla hallitus oli käsitellyt Latviaan harhautuneita drooneja.
