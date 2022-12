Li Andersson haluaa selvityksen luonnonsuojelulain kriisiyttäneistä laskelmista – ”Mitä tietoa on annettu, kenelle ja mihin se perustuu?”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson haluaa selvityksen maa- ja metsätalousministeriön hallitusneuvos Vilppu Talvitien uhanalaisia luontotyyppejä koskevista laskelmista ja niiden roolista luonnonsuojelulain eduskuntakäsittelyssä. Andersson kommentoi asiaa Demokraatille vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä lauantaina. Simo Alastalo Demokraatti

– Kaikki mikä tästä on selvinnyt on ollut hyvin erikoista. En ota kantaa juridiseen puoleen, koska en tunne sitä, mutta jollakin tavalla sitä tilannetta pitää perata ja selvittää, Andersson totesi.

Talvitien laskelmia on esitellyt julkisesti Helsingin Sanomat, jonka oman selvityksen mukaan Talvitie olisi laskenut puustoisten, mahdollisesti metsätalouskäyttöön soveltuvien ja uhanalaisten luontotyyppien pinta-alaan mukaan jo suojeltuja metsiä. Tällaisten luontotyyppien pinta-ala oli Talvitiellä satojatuhansia hehtaareja suurempi kuin Helsingin Sanomien saman taustamateriaalin perusteella tehdyissä laskelmissa.

Keskusta on vedonnut laskelmiin äänestäessään jo kertaalleen hyväksymäänsä hallituksen lakiesitystä vastaan maa- ja metsätalousvaliokunnassa ja ympäristövaliokunnassa. Keskusta on perustellut linjasta lipeämistään omaisuuden suojalla ja niin kutsutulla harmaalla suojelulla, jossa uhanalaisuusluokituksen pelätään säikäyttävän metsäteollisuusyritykset lopettamaan puun ostamisen.

KESKUSTAN toiminta ja Talvitien laskelmat ovat herättäneet julkista tyrmistystä erityisesti hallituspuolue vihreissä.

– Yli 20 eduskuntavuoden aikana en ole ennen törmännyt siihen, että ministeriön virkamies virallisessa lausunnossa valiokunnalle esittää väitteen, jolle ei löydy todellisuuspohjaa, toisin sanoen on hihasta vedetty, maa- ja metsätalousvaliokuntaan kuuluva Satu Hassi (vihr.) tviittasi.

Europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr.) on puolestaan vaatinut oikeuskansleri Tuomas Pöystiä selvittämään asiaa.

Andersson ei ota kantaa Niinistön vaatimuksiin ja vetoaa tiedon puutteeseen.

– Pitäisi saada tietoa siitä, mihin perustuvat näkemykset, joita on annettu eduskunnalle. En tiedä missä tilanteessa informaatiota on annettu. Onko se ollut virallisessa kokouksessa vai ulkopuolella. Valitettavasti tietopohjaa ei ole riittävästi.

Andersson muistuttaa, että lainvalmistelu on Suomessa pitkä prosessi, jossa on mukana lausuntokierrokset, vaikutusarviot ja eduskuntakuulemiset. Tarkoituksena on varmistaa, että kaikki mahdollinen tieto on käytettävissä.

– Esimerkiksi tämä omaisuuden suoja, mitä sanottiin ensin syyksi, on asia, minkä perustuslaki Suomessa arvioi. Sen takia meillä on perustuslakivaliokunta, että siellä arvioidaan juuri sellaisia asioita. Perustuslakivaliokunnan lausunnossa ei ollut mitään merkittäviä muutostarpeita.

– Minusta tuntuu siltä, että vakiintuneet prosessit on ohitettu tavalla, joka on merkittävästi vaikuttanut tämän lain lopulliseen muotoon. Totta kai silloin on hyvä saada tietää, että mitä on tapahtunut, missä tilanteessa, mitä tietoa on annettu, kenelle ja mihin se perustuu, Andersson sanoo.