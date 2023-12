Li Andersson: ”Järkevä hallitus pyrkisi välttämään suurta työmarkkinakonfliktia”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson pitää työmarkkinatilannetta erittäin huolestuttavana. Erityisesti häntä pohdituttaa hallituksen asemoituminen ja suhtautuminen. Johannes Ijäs Demokraatti

– Kyllä järkevä hallitus tilanteessa, jossa kaikki mittarit ja ennusteet näyttävät, että me olemme menossa taantumaan ja lujaa, pyrkisi välttämään suurta työmarkkinakonfliktia.

Andersson painottaa, että työntekijäliitot haluavat ja esittävät neuvottelua.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kertoi tänään, ettei SAK voi neuvotella pelkästä palkkamallista.

– Meidän on voitava keskustella ja sopia myös muista kokonaisuuteen kiinteästi kuuluvista asioista. Jos hallitus toivoo työmarkkinaosapuolten pääsevän keskusteluista varsinaiseen neuvotteluvaiheeseen työmarkkinamallista, on myös neuvoteltava ja löydettävä paikallisesta sopimisesta ja työrauhasta työntekijöidenkin tarpeet huomioiva ratkaisu, Eloranta sanoi tiedotteessa.

SAK:n mukaan neuvottelujen laajentaminen ja työttömyysturvaheikennysten valmistelun keskeyttäminen ovat edellytyksiä yhteisen näkemyksen löytämiselle työmarkkinamallista.

Mikäli hallitus ei avaa tietä aitoihin neuvotteluihin, SAK:n mukaan sen jäsenliitot toteuttavat torstaina 14.12. laajat koko maata ja eri toimialoja koskevat poliittiset työtaistelutoimet.

LI Andersson huomauttaa maan hallituksen suuntaan, että juuri neuvotteleminen olisi sitä pohjoismaista työmarkkinamallia, josta hallitus sanoo olevansa niin kovin kiinnostunut. Sen sijaan Andersson toteaa, että hallituksen nyt aikoma tyyli jyrätä ihmisten työehtoja heikommaksi lainsäädännöllä ei edusta sitä.

Andersson on luottavainen, että ay-liikkeellä on lopulta voimaa ja yhtenäisyyttä saada laajempi neuvottelupöytä koolle.

– Pitää muistaa, että tässä on kyse erittäin keskeisistä kysymyksistä työntekijöiden järjestäytymisen ja myöskin palkkakehityksen kannalta. Nämä muutamat asiat, joita hallitus nyt esittää, kuten henkilökohtaisia lakkosakkoja, ei sellaisia ole muissa Pohjoismaissa. Samaten, jos hallituksen esitykset ansiosidonnaisen työttömyysturvan osalta toteutuvat, meillä on kirkkaasti heikoin ansiosidonnainen työttömyysturva kaikista Pohjoismaista täällä Suomessa jatkossa. Eli tässä on myös tavallisten työntekijöiden, suomalaisten kannalta kyse todella isoista asioista. Liitot nyt tekevät sitä edunvalvontaansa niin kuin kuuluukin.

Anderssonin mielestä ay-liike ei ole myöhässä.

– Työehtojen heikentämisesitykset eivät ole vielä eduskunnan käsittelyssä.

– Sosiaaliturva-asiat ovat, mutta niitähän ei ole vielä päätetty täällä, että vielä ehtii.