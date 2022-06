Li Andersson vaatii indeksitarkistusta työeläkkeisiin – siirtäisi metsät ympäristöministeriön alaisuuteen

Toiselle jatkokaudelle Porin puoluekokouksessa valittu Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson esittää työeläkkeisiin indeksitarkistusta elinkustannusten kompensoimiseksi. Andersson ehdottaa sunnuntaina pitämässään linjapuheessa työeläkkeisiin samanlaista tarkistusta kuin kansaneläkkeisiin vastikään sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen (vas.) johdolla tehtiin. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Olisi äärimmäisen tärkeää, että työmarkkinaosapuolet ottavat kantaa siihen, voidaanko työeläkejärjestelmän puitteissa tehdä samantyyppinen aikaistettu indeksitarkistus työeläkkeisiin, kuin mitä hallitus teki kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien osalta, Andersson sanoo.

Andersson tyrmää kokoomuksen esittämät veronkevennykset hintojen nousun kompensoimiseksi. Verokertymän leikkaamisen sijaan kasvaviin elinkustannuksiin voitaisiin vaikuttaa tehokkaamminkin.

– Ruuan arvonlisäveron laskeminen on parempi vaihtoehto, kuin yleiset ansiotuloverokevennykset, jos päätämme lähteä veronkevennysten tielle.

Anderssonin mukaan ensi kevään vaalit ovat valinta tulevaisuususkon ja oikeiston leikkauspolitiikan välillä.

– Eduskuntavaaleissa on kyse siitä, valitsemmeko Suomessa pienituloisten ihmisten kurjistamiseen perustuvan politiikan vai tasa-arvon vahvistamisen.

Andersson ei usko kokoomuksen puheenjohtaja Orpon peruutteluun puolueen leikkauslinjassa. Puolueen koko hallituskauden ajamat leikkaukset ihmisten sosiaali- ja eläketurvaan ovat vaalien alla vaihtuneet hänen mukaansa epämääräiseksi puheeksi.

– Hyvät kokoomuslaiset, me tiedämme, että te olette valmiita toteuttamaan leikkaukset, koska te teitte sen viimeksi ollessanne vallassa. Silloin heikennyksiltä välttyivät vain kaikkein varakkaimmat ja parhaiten toimeentulevat suomalaiset. Kärsijöinä olivat paitsi lapset ja nuoret, joiden tulevaisuutta vahingoitettiin koulutusleikkauksilla, myös Suomen hyvinvointipalveluiden työntekijät, joiden palkkoja leikattiin.

Vasemmistoliitto päätti puoluekokouksessaan myös uudesta periaate- ja tavoiteohjelmasta. Tavoiteohjelmassa linjattiin muun muassa huumeiden käytön rangaistavuuden poistamisesta, psykedeelien lääkinnällisen käytön sallimisesta sekä huumeiden käyttöhuoneiden perustamisen mahdollistamisesta.

– Poliittinen muutos edellyttää, että yhteiskuntamme vihdoin alkaa kuuntelemaan ja myös kuulemaan, mitä alan ammattilaiset ja alan tutkijat meille suosittelevat. Rangaistusten sijaan päihdehaittojen vähentämisen painopiste on siirrettävä nykyistä saavutettavimpiin ja toimivimpiin palveluihin. Toimenpiteitä tarvitaan jo tämän hallituskauden aikana, Andersson sanoo.

Andersson vaatii metsien siirtämistä ympäristöministeriön alaisuuteen

Andersson kuvasi puheessaan Suomessa tapahtunutta metsien hiilinielun pienentymistä katastrofaaliseksi. Hänen mukaansa Metsähallituksen hakkuutavoitteille on jatkossa asetettava pysyvä katto ja hakkuiden ulkopuolelle on rajattava vanhat, luonnontilaiset sekä uhanalaisiin luontotyyppeihin kuuluvat metsät.

Tämän lisäksi Anderssonin mukaan Suomen metsien hallinnointia on kuitenkin myös parannettava.

– Suomen metsärikkaus on muuttunut päästölähteeksi, kalliiksi ongelmaksi. Valtio hakkaa korvaamattoman arvokkaita luontoaarteitaan. Minusta nyt on aika vetää johtopäätökset ja tehdä tarvittavat muutokset. On aika siirtää Suomen metsät maa- ja metsätalousministeriöstä ympäristöministeriön alaisuuteen, Andersson vaati.