Li Andersson viimeisistä vaaleistaan puheenjohtajana: “Ei voisi olla hienompaa tapaa lopettaa”

EU-vaalien kaikkien aikojen ääniennätystä tekevä vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ei osannut ennakoida äänivyöryään. Kesken ääntenlaskennan hieman ennen iltakymmentä Anderssonilla oli koossa jo yli 237 000 ääntä. Simo Alastalo Demokraatti

– Tuntuu, että viime eduskuntavaalien jälkeen en uskaltanut luottaa enää mihinkään. En osannut arvata tällaista vyöryä, Andersson kommentoi Demokraatille vasemmistoliiton vaalivalvojaisissa.

Tulos on nostamassa EU-parlamenttiin ennätykselliset kolme vasemmistoliiton meppiä. Anderssonin ja kansanedustaja Merja Kyllösen lisäksi Brysseliin on lähdössä myös eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo.

Julkisuudessa puhuttiin kampanjan aikana vasemmistoliiton EU-parlamenttiryhmän jäsenpuolueiden Venäjä-mielisyys. Vasemmistoliitossa puheet koettiin lokakampanjointina.

– Ainahan se on niin, että ne, joilla menee hyvin niin niitä sitten yritetään haastaa ja niistä koetetaan erottautua.

Andersson näkee vaalivoiton taustalla myös sisäpolitiikkaa, Orpon hallituksen aiheuttamaa pettymystä.

Hallituspuolue perussuomalaiset on saamassa EU-parlamentista Ylen ennusteen mukaan vain yhden paikan.

– Moni on myös sanonut haluavansa äänestää minua, koska he arvostavat tapaa, jolla teen politiikkaa. Se on myös ihanaa. Tällä tuloksella pohjoismainen vasemmisto voimistuu merkittävästi.

Nämä ovat viimeiset vaalisi vasemmistoliiton puheenjohtajana.

– Ei voisi olla hienompaa tapaa lopettaa.