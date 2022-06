Li Anderssonin vaatima työeläkeindeksin varhaistettu tarkistus tuskin toteutuu – Sarkkinen: ”Ei ole mahdollista, että se tulisi samaan aikatauluun”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson esitti hiljattain puolueeensa puoluekokouksessa, että työeläkeindeksiä tarkistettaisiin nopeutetussa tahdissa. Näin on tehty hiljattain myös kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien osalta. Ne nousevat aikaistetusti 1. elokuuta alkaen. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Olisi äärimmäisen tärkeää, että työmarkkinaosapuolet ottavat kantaa siihen, voidaanko työeläkejärjestelmän puitteissa tehdä samantyyppinen aikaistettu indeksitarkistus työeläkkeisiin, kuin mitä hallitus teki kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien osalta, Andersson sanoi.

SDP:stä on tehty vastaavasta asiasta kirjallinen kysymys (Kimmo Kiljunen). Siinä esitetään työeläkeindeksin korottamista 1. elokuuta alkaen.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.) toteaa Demokraatille, että työeläkeindeksin varhennetusta tarkistamisesta on käyty alustavaa keskustelua työmarkkinaosapuolten kanssa.

– Nämä ovat kolmikantaisia asioita. Keskustelua tullaan jatkamaan.

Sen suhteen Sarkkinen on kuitenkin skeptinen, että tarkistusta ehdittäisiin tehdä ainakaan niin, että se voisi astua voimaan samana päivämääränä, kun kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet nousevat.

– Ei ole mahdollista, että se tulisi samaan aikatauluun. Toimeenpanon kannalta 1. elokuuta ei ole mahdollinen, koska se vaatisi lainsäädäntöä ja aika isoja tietojärjestelmämuutoksia.

Näyttääkin siltä, että työeläkeindeksin suhteen varhaistettu korjaus jää tekemättä.

Sarkkinen ei osaa sanoa, voisiko tarkistuksen tehdä myöhemmin kuin elokuun alusta mutta kuitenkin ennen vuodenvaihdetta, jolloin indeksitarkistukset normaalisti toteutetaan.

– En osaa vielä sanoa, olisiko se mahdollista. Jatkamme asian selvittämistä.

Sarkkisen mukaan työeläkeindeksin aikaistettu tarkistus ei ole ollut hallituksen pöydissä virallisesti esillä.

– Mutta selvää on, että hintojen nousu on nyt osoittautunut pitkäkestoiseksi ja laaja-alaiseksi. Ne päätökset, jotka on tehty keväällä kansaneläkeindeksiin korottavat kaikista pienituloisimpien suomalaisten etuuksia ennakoivasti. Tämä korotus menee myös kansaneläkettä ja takuueläkettä saaville sekä työeläkkeiden verotukseen tulee samalla pieni kevennys. Nyt näyttää siltä, että tarvitsemme myös laajempia toimia, jotka kohdistuvat laajempiin ihmisjoukkoihin. On selvää, että päätöksiä tehtäessä, olivatpa ne vero- tai muita päätöksiä, täytyy huomioida myös eläkeläiset ja pienituloiset suomalaiset. Jos tehdään veroratkaisuja, pitää pitää huolta siitä, että ne kohdentuvat oikein.

Suomessa on pohdittu kansalaisten ostovoiman kasvattamiseksi myös aikanaan kiky-sopimuksessa työntekijöille siirrettyjen sosiaalivakuutusmaksujen palauttamista työnantajien harteille.

– Näen itse tämän yhtenä varteenotettavana keskustelunaiheena työmarkkinajärjestöjen kanssa, Sarkkinen sanoo.

Toimittajat: Simo Alastalo, Johannes Ijäs