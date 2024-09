Libanonin alustava tutkinta: Kannettavia laitteita oli peukaloitu jo ennen kuin ne olivat saapuneet maahan

Libanonin viranomaisten alustavassa tutkinnassa on havaittu, että aiemmin tällä viikolla räjähtäneitä kannettavia laitteita oli peukaloitu ennen kuin ne saapuivat Libanoniin. Asiasta kertoo Libanonin YK-edustusto kirjeessä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Uutistoimisto AFP:n näkemän kirjeen mukaan laitteet oli asiantuntevasti peukaloitu ja laitteet räjäytettiin lähettämällä sähköposteja niihin.

Yhdysvaltalaislehti New York Times on jo aiemmin kertonut, että sen lähteiden mukaan hakulaitteet toimittanut firma oli israelilainen peiteyhtiö.

Libanonin edustusto YK:ssa sanoi, että hyökkäys oli raakuudeltaan ennennäkemätön ja vaaransi diplomaattiset pyrkimykset pysäyttää taistelut Gazassa ja Libanonin eteläosissa.

Maan edustusto kehotti YK:n turvallisuusneuvostoa tuomitsemaan hyökkäyksen ennen perjantaille kaavailtua hätäistuntoa, jossa on määrä keskustella räjähdyksistä.

Libanonin ulkoministerin Abdallah Bou Habibin odotetaan osallistuvan kokoukseen, diplomaattiset lähteet kertoivat uutistoimisto AFP:lle.

KAHTENA peräkkäisenä päivänä nähdyt räjähdykset kohdistuivat Iranin tukeman Hizbollah-ryhmän käyttämiin viestintälaitteisiin. Räjähdyksissä kuoli yhteensä 37 ihmistä ja haavoittui lähes 3 000.

Räjähdykset ovat aiheuttaneet pelkoa myös tavallisten siviilien eikä vain Hizbollahin taistelijoiden keskuudessa. New York Timesin ja al-Jazeeran mukaan monet ovat lakanneet käyttämästä tavallisia uudempia elektronisia laitteitaan peläten, että ne voivat räjähtää. Räjähdyksiä oli sattunut, kun laitteiden käyttäjät olivat olleet esimerkiksi ostoksilla, osallistuneet hautajaisiin tai olleet vain kävelemässä kadulla.

Hizbollah on syyttänyt räjähdyksistä Israelia ja vannonut kostavansa iskut. Israel ei tyypilliseen tapaansa ole myöntänyt tai kiistänyt olevansa räjähdysten takana, mutta sitä on yleisesti pidetty iskujen tekijänä. Israelin puolustusministeri Yoav Gallant myös sanoi tällä viikolla, että sodan painopiste on siirtymässä pohjoiseen, eli käytännössä Libanonin suuntaan.

Israel ilmoitti torstaina tehneensä iskuja Hizbollahin kohteisiin Libanonissa. Israelin mukaan iskut olisivat osuneet muun muassa noin sataan raketinheittimeen sekä Hizbollahin käyttämään infrastruktuuriin.

Libanonin valtio-omisteisen uutistoimiston mukaan Israel iski Libanoniin ainakin 52 kertaa. Times of Israel -lehden mukaan iskut alkoivat iltapäivällä ja niitä tehtiin useissa aalloissa.

Hizbollah puolestaan sanoi tehneensä ainakin 17 iskua sotilaskohteisiin Pohjois-Israelissa.