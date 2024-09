Libanonin terveysministeriö: Israelin iskuissa kuollut kymmeniä – Hizbollah vastasi iskuihin

Ainakin 50 ihmistä on kuollut ja yli 300 haavoittunut Israelin iskuissa Etelä-Libanoniin, kertoo Libanonin terveysministeriö. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Haavoittuneiden joukossa on ministeriön mukaan myös naisia, lapsia ja pelastustyöntekijöitä.

Äärijärjestö Hizbollah kertoo niin ikään iskeneensä kolmeen kohteeseen Pohjois-Israelissa vastauksena Israelin armeijan tekemiin ilmaiskuihin. Järjestön mukaan kohteena oli sotilaskohde Haifan kaupungin pohjoispuolella.

Israelin armeijan mukaan Pohjois-Israeliin ammuttiin ainakin 35 rakettia. Ilmatorjunta pudotti osan raketeista ja osa putosi avoimille alueille, kertoo yleisradioyhtiö BBC.

Israelin armeijan mukaan ainakin yksi ihminen on haavoittunut iskuissa.

ISRAELIN asevoimat kertoi aiemmin tehneensä iskuja yli 300:aan äärijärjestö Hizbollahin kohteeseen Libanonissa. Israelin asevoimien edustaja kertoi aiemmin, että Israel teki noin 150 ilmaiskua tunnin aikana aamulla puoli seitsemästä lähtien.

Libanonin valtiollinen uutistoimisto (NNA) kertoi aikaisemmin, että Israelin sotilaskoneet tekivät iskuja Libanonin etelä- ja itäosiin. Etelässä kohteina olivat NNA:n mukaan Nabatiehin ja Tyroksen alueet, kun taas idässä iskettiin Bekaan laaksoon.

Israelin armeija kehotti jo aikaisemmin ihmisiä siirtymään pois sellaisten kohteiden ja rakennusten läheisyydestä, joita äärijärjestö Hizbollah käyttää.

- Kehotamme sellaisissa kylissä tai rakennuksissa olevia ihmisiä, jotka sijaitsevat Hizbollahin asevarastojen tai sen sotilastarkoituksiin käyttämien alueiden lähellä, siirtymään välittömästi turvaan, ohjeisti Israelin armeijan edustaja Daniel Hagari.

Libanonin viestintäministerin Ziad Makaryn mukaan ihmiset ovat saaneet myös puhelinsoittoja, joissa heitä on kehotettu välittömästi lähtemään pakoon.

Jo eilen Hizbollah ampui Pohjois-Israeliin rakettitulta ja Israelin ilmavoimat teki jatkuvia ilmaiskuja Etelä-Libanoniin.

Israelin armeija ja Hizbollah ovat tulittaneet toisiaan lähes päivittäin siitä asti kun Gazan sota alkoi lähes vuosi sitten. Yhteenotot ovat viime päivinä kiihtyneet, mikä on lisännyt täysimittaisen sodan uhkaa.

NIMETTÖMÄNÄ esiintynyt Israelin armeijan lähde korosti toimittajille, että kyseessä on ensimmäinen kerta, kun armeija käyttää tällaista varoituskampanjaa.

- Jos olette talossa, jossa on raketti tai risteilyohjus, poistukaa välittömästi. Annamme heille ennakkovaroituksen. Kohteenamme ovat raketit, ohjukset, laukaisualustat ja niin edelleen, lähde kertoi.

Lähteen mukaan armeija tarkkailee ilmasta, noudatetaanko varoitusta.

Armeijan lähteen mukaan ilmaiskujen tarkoituksena on vähentää Hizbollahin uhkaa, ajaa äärijärjestö kauemmas rajasta sekä tuhota Hizbollahin eliittiyksiköiden rajan lähelle rakentama infrastruktuuri.

- Tätä on tehty jo pitkään, mutta viime päivinä ja eilen sitä on tehty kattavasti. Se on myös yksi syistä, jonka vuoksi Israeliin ammuttujen rakettien määrä on vähentynyt.

Hagarin mukaan Israelin armeijan ilmaiskut tulevat jatkumaan ainakin “lähitulevaisuudessa”.