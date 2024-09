Libanonissa verisin päivä sitten Gazan konfliktin leimahtamisen – terveysministeri: lähes 300 kuoli

Libanonissa kuolonuhrien määrä on kivunnut nopeasti sen jälkeen, kun Israelin asevoimat ilmoitti laajentavansa hyökkäystään äärijärjestö Hizbollahia vastaan Libanonissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Päivä on ollut Libanonissa verisin sitten Gazan konfliktin leimahtamisen viime vuoden lokakuussa. Israelin tämänpäiväisissä iskuissa Libanoniin äärijärjestö Hizbollahia vastaan on kuollut lähemmäs 300 ihmistä, Libanonin terveysministeri Firass Abiad kertoi tiedotustilaisuudessa.

Ministerin mukaan kuolleista yli 20 on lapsia ja noin 40 naisia. Aiemmin kerrottiin, että myös pelastustyöntekijöitä on haavoittuneiden joukossa.

– Lisäksi tuhannet perheet ovat joutuneet lähtemään alueilta, joihin hyökkäykset on kohdistettu, hän kertoi.

ISRAELIN armeija varoitti Libanonin Bekaanlaakson asukkaita pysyttelemään loitolla Hizbollahin kohteista, joihin voidaan iskeä.

Libanonin pääministeri Najib Mikati on tuominnut iskut ja kutsunut Israelin iskuja maahansa suunnitelmaksi “tuhota libanonilaiset kylät ja kaupungit”.

- Menemme nukkumaan ja heräämme pommitukseen. Sellaista elämästämme on tullut, sanoi libanonilainen Wafaa Ismail, 60, Etelä-Libanonin Zawtarin kylästä AFP:lle.

Israel ei lausunnossaan Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan kertonut, minne siviilien pitäisi paeta Hizbollahiin kohdistutettuja iskuja.

YK ja useat maat ovat vedonneet Israeliin ja Hizbollahiin jotta ne perääntyisivät ennen kuin myös Libanonissa leimahtaisi “täysi sota”. Maat varoittivat katastrofaalisista seurauksista.

Samaan aikaan Gazan kaistalla Hamasin alaiset terveysviranomaiset ovat kertoneet kaikkiaan jo yli 41 400 ihmisen kuolleen Israelin ja äärijärjestö Hamasin välisissä taisteluissa. Onkin varoiteltu, että Libanonista voi tulla uusi Gaza, jos osapuolet eivät pian peräänny.

HYÖKKKÄYKSILLÄ Libanoniin Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoo muuttavansa turvatasapainoa pohjoisella rajallaan.

- Lupasin, että me muutamme turvatasapainoa ja voimasuhteita pohjoisessa, ja juuri niin me myös teemme, hän sanoi AFP:n mukaan turvallisuuskokouksessa maanantaina.

Hänen mukaansa hyökkäysten on tarkoitus ehkäistä Hizbollahin iskuja jo ennalta käsin.

Lähes samanaikaisesti Hizbollah kertoi iskeneensä tänään kostoksi “kymmenin raketein” kahteen uuteen Israelin tukikohtaan, hyökättyään jo kolmeen muuhun aiemmin tänään.

Israelin mukaan Hizbollahin ampumat kymmenet raketit haavoittivat ainakin yhtä ihmistä. Ilmatorjunta pudotti osan ainakin aiemmin ammutuista raketeista ja osa putosi avoimille alueille, BBC kertoi.

ISRAELIN armeijan tiedottaja Daniel Hagari sanoi Hizbollahin militarisoineen siviili-infrastruktuuria eli käytännössä käyttävän siviilejä ihmiskilpinä. Hän syytti Hizbollahia eteläisen Libanonin muuttamisesta taistelukentäksi.

- Kehotamme sellaisissa kylissä tai rakennuksissa olevia ihmisiä, jotka sijaitsevat Hizbollahin asevarastojen tai sen sotilastarkoituksiin käyttämien alueiden lähellä, siirtymään välittömästi turvaan.

Libanonin viestintäministerin Ziad Makaryn mukaan ihmiset ovat saaneet myös puhelinsoittoja, joissa heitä on kehotettu välittömästi lähtemään pakoon.

Nimettömänä esiintynyt Israelin armeijan lähde korosti toimittajille, että kyseessä on ensimmäinen kerta, kun armeija käyttää tällaista varoituskampanjaa. Lähteen mukaan armeija myös tarkkailee ilmasta, noudatetaanko varoitusta.

HIZBOLLAHIN liittolainen, niin ikään Iranin tukema äärijärjestö Hamas tuomitsi lausunnossaan iskut “barbaarisina”. Hamasin hyökkäys käynnisti viimeisimmän konfliktin Lähi-idässä melkein tasan vuosi sitten, kun se hyökkäsi yllättäen Israelin puolelle siviiliasutuksiin, surmaten ja siepaten pitkälle yli tuhat ihmistä, joiden joukossa oli sekä Israelin sotilaita että siviilejä.

Israelin asevoimat kertoo tehneensä iskuja jo noin 800:aan äärijärjestö Hizbollahin kohteeseen Libanonissa.

Libanonin valtiollinen uutistoimisto (NNA) kertoi aikaisemmin, että Israelin sotilaskoneet tekivät iskuja Libanonin etelä- ja itäosiin. Etelässä kohteina olivat NNA:n mukaan Nabatiehin ja Tyroksen alueet, kun taas idässä iskettiin Bekaanlaaksoon.

Jo eilen Hizbollah ampui Pohjois-Israeliin rakettitulta ja Israelin ilmavoimat teki jatkuvia ilmaiskuja Etelä-Libanoniin.

Israelin armeija ja Hizbollah ovat tulittaneet toisiaan lähes päivittäin siitä asti kun Gazan sota alkoi lähes vuosi sitten. Yhteenotot ovat viime päivinä kiihtyneet, mikä on lisännyt täysimittaisen sodan uhkaa.

ARMEIJAN nimettömän lähteen mukaan Israelin ilmaiskujen tarkoituksena on vähentää Hizbollahin uhkaa, ajaa äärijärjestö kauemmas rajasta sekä tuhota Hizbollahin eliittiyksiköiden rajan lähelle rakentama infrastruktuuri.

- Tätä on tehty jo pitkään, mutta viime päivinä ja eilen sitä on tehty kattavasti. Se on myös yksi syistä, jonka vuoksi Israeliin ammuttujen rakettien määrä on vähentynyt, lähde sanoi toimittajille.