Liettua ja Taiwan lähentyvät diplomaattisesti – Kiina jyrähti

Kiina on virallisesti heikentänyt diplomaattisuhteitaan Liettuan kanssa, kertoo Kiinan ulkoministeriö. Syynä on Liettuan lähentyminen diplomaattisesti eristetyn Taiwanin kanssa. Taiwan on avannut Liettuaan diplomaattisen edustuston, jossa se käyttää poikkeuksellisesti omaa nimeään kiertoilmaisun sijaan.