20.5.2026 10:07 ・ Päivitetty: 20.5.2026 10:07

Liettuan johto siirrettiin väestönsuojaan droonihälytyksen takia

AFP / LEHTIKUVA

Liettuassa Vilnan lentokentän kerrottiin suljetun keskiviikkona droonihälytyksen takia, kertoi maan puolustusministeriö uutistoimisto AFP:n mukaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Myös Liettuan presidentti ja maan pääministeri siirrettiin suojiin, ja pääkaupungin Vilnan asukkaita kehotettiin niin ikään siirtymään suojiin.

Hälytyksen laukaisi drooni, joka havaittiin Valko-Venäjällä Liettuan itärajan läheisyydessä. Hälytys sekoitti myös junaliikennettä, ja työt useissa virastoissa ostoskeskuksissa keskeytyivät.

Pian tämän jälkeen uutistoimisto BNS kertoi, että punaisen eli korkeimman asteen ilmahälytys on jo peruttu ja Vilnan alueen asukkaita on kehotettu poistumaan suojista.

Kaikkiaan hälytys kesti noin kaksi tuntia ensihälytyksestä alkaen siihen asti, kunnes hälytys purettiin koko maassa.

Vilnan lentokentän osalta tilanne oli epäselvä alkuiltapäivästä. Lentoliikennettä seuraavan Flightradar24-sivusto näytti aiemmin, että ainakin yksi ulkomaanlento olisi laskeutunut kentälle aamupäivällä kello 11 jälkeen, mutta lennon tila vaihtui sivustolla myöhemmin.

AFP:n kirjeenvaihtaja kertoi hälytyksen tulleen Vilnan asukkaiden puhelimiin. Viestissä luki hänen mukaansa näin:

- Ilmahälytys! Mene välittömästi suojaan tai turvalliseen paikkaan, pidä huolta perheenjäsenistäsi ja odota lisäohjeita.

Ignalinan, Utenan, Svencionysin ja Zarasain alueille annettiin myös keskiviikkoaamuna keltainen ilmatilan hälytys. Keltainen hälytystila tarkoittaa, että jonkinlaista hyökkäystä ilmatilassa pidettiin todennäköisenä, vaikkakaan se ei ollut käynnistynyt.

Ukrainan Venäjän puolelle lähettämät droonit ovat viime aikoina kulkeutuneet yhä enenevissä määrin Liettuaan, Viroon ja muihin Baltian maihin sekä Suomeen.

Hälytys mahdollisesta ilmauhasta annettiin aiemmin keskiviikkona myös Latviassa. Latvian puolustusvoimat ilmoitti asiasta X-viestipalvelussa. Viestin mukaan mahdollinen uhka koskee Ludzan, Kraslavan ja Rezeknen maakuntia.

Latvian mukaan se seuraa ilmatilaansa Nato-liittolaisten kanssa ja on lähettänyt itärajalle lisää yksiköitä vahvistamaan ilmatorjuntakykyjä.

Viron ilmatilaan tuli tiistaina drooni, jonka ampui alas Naton Baltian-ilmavalvontaan osallistunut Romanian ilmavoimien hävittäjä.

