Työmarkkinat
12.5.2026 12:40 ・ Päivitetty: 12.5.2026 12:41
Liitot: Yksityiselle terveyspalvelualalle on syntynyt sopimusratkaisu
Sote ry (SuPer, Tehy ja Erto) ja työnantajaliitto Hyvinvointiala Hali ry ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksesta.
Uudessa työehtosopimuksessa palkankorotukset määräytyvät niin sanotun yleisen linjan mukaan. Sopimuskausi on 1.5.2026-30.4.2028, mutta osapuolilla on mahdollisuus irtisanoa työehtosopimus päättymään 30.4.2027.
Liito kertovat asiasta tiedotteista.
Halin oman tiedotteen mukaan terveyspalvelualan työehtosopimuksen piirissä olevat työnantajat työllistävät noin 25 000 työntekijää esimerkiksi yksityisissä sairaaloissa, lääkäri-, hammaslääkäri- ja työterveysasemilla, laboratorioissa, kuntoutuslaitoksissa sekä veripalvelussa.
