Liitto: Fifa ylitti rajan Trumpin ja Rubion painostuksen alla – ”Ei voi perustella millään”

Euroopan jalkapalloliitto Uefa tyrmää lajin kattojärjestön Fifan päätöksen lykätä yhdysvaltalaispelaaja Folarin Balogunin pelikieltoa, jotta tämä voi pelata maansa MM-kisaottelussa Belgiaa vastaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Uefa kommentoi lausunnossaan, että jalkapallon yhtenäisyys on vaarassa, jos lajin säännöistä vastaavat tahot eivät enää pidä säännöistä kiinni.

Lähteiden mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli henkilökohtaisesti puuttunut Balogunin pelikieltoon. Asiasta kertovat New York Times ja uutistoimisto AFP.

Lähteet kertovat, että Trump soitti Balogunin pelikiellosta keskiviikkona Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtajalle Gianni Infantinolle, jonka kanssa hänellä on läheiset välit. Lähteiden mukaan Trump oli pyytänyt, että asia arvioidaan uudelleen.

Sunnuntaina Fifa tiedotti, että pelikieltoa oli päätetty lykätä ja Balogun voi pelata neljännesvälierässä.

BALOGUN sai punaisen kortin keskiviikkona, kun maa voitti Bosnia ja Hertsegovinan pudotuspeleissä. Punainen kortti tuli videotarkistuksen jälkeen tilanteesta, jossa Balogun tavoitteli palloa yhdessä vastustajan kanssa ja astui tämän jalalle.

- Minimirangaistus punaisesta kortista on yhden ottelun pelikielto, Uefa muistutti.

Uefan mukaan säännöstä ei voi poiketa, eikä varsinkaan kesken turnauksen. Jos niin tehdään, joukkueet joutuvat eriarvoiseen asemaan. Moni muukin maa voisi vedota pelikieltojen lykkäämisen puolesta.

- Jalkapalloa rakastetaan, koska sitä pelataan joka puolella samanlaisilla säännöillä. Olemme hämmästyneitä, että Fifa on tehnyt päätöksen, jota ei pysty säännöin perustelemaan. Fifa ylitti rajan, Uefa lausui.

TRUMP kommentoi Fifan päätöstä Truth Social -viestipalvelussaan sunnuntaina.

- Kiitos Fifalle siitä, että he tekivät oikein ja korjasivat suuren vääryyden, Trump sanoi viitaten oletettavasti Balogunin pelikiellon lykkäämiseen.

Yhdysvaltain seuraava MM-vastustaja Belgia puolestaan tyrmäsi päätöksen. Belgian jalkapalloliitto julkaisi sunnuntaina lausunnon, jonka mukaan liitossa ollaan hämmästyneitä Fifan ratkaisusta.

Belgian jalkapalloliiton mukaan päätös on suorassa ristiriidassa Fifan omien sääntöjen kanssa. Belgialaiset kertoivat selvittävänsä kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja, jotta voitaisiin turvata kaikkien osallistuvien joukkueiden lailliset oikeudet sekä suojella reilun pelin perusperiaatteita.

Belgian päävalmentaja Rudi Garcia veisteli, että MM-turnauksessa vietettiin sunnuntaina aprillipäivää.

Trumpin lisäksi asiaan oli sekaantunut myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Fifan sunnuntaisen päätöksen alla Rubio oli julkisesti vaatinut, että Balogunin punainen kortti peruttaisiin.

Balogun on ollut Yhdysvaltain maajoukkueen paras maalintekijä. Hän on tehnyt MM-turnauksessa kolme maalia.