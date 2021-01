Liitto ihmettelee Finnairin irtisanomisia – näin lentoyhtiö kommentoi

Finnairin tekniikan irtisanomiset ihmetyttävät Ammattiliitto Prota. Liitto kertoi tiedotteessaan perjantaina, että Finnair Technical Services on irtisanonut työntekijöitä, jotka hoitavat puolustusvoimien kriittisen kaluston huoltoa. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Voiko korona vaikuttaa puolustusvalmiuteen, työntekijät ja Ammattiliitto Pro kysyvät tiedotteessaan.

Finnair Technical Services on liiton mukaan käyttänyt tuotannollisia ja taloudellisia syitä irtisanoakseen viisi toimihenkilöä ja työntekijää osastolla, jossa huolletaan Ilmavoimien kalustoa, ja jonka huoltotarpeeseen korona ei vaikuta.

Työntekijöiden mukaan työt eivät ole liiton mukaan tosiasiallisesti vähentyneet.

Finnar kommentoi Pron tiedotetta sanomalla, että koronapandemian lentoliikenteelle aiheuttaman vakavan kriisin vuoksi tarjolla oleva työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi myös Finnairin Tekniikan laitehuollon organisaatiossa.

”Finnair lentää aiempaa vähemmän, joten koneita käytetään aiempaa vähemmän ja useat koneet ovat pitkäaikaispysäköinnissä. Työn olennaisesta ja pysyvästä vähenemisestä johtuen Finnairin Tekniikassa on jouduttu turvautumaan työsuhteiden irtisanomisiin sekä työtehtävien muutoksiin tuotannollis-taloudellisista ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä.”

Finnair kertoo, että se on joutunut sopeuttamaan käytännössä kaikkea toimintaansa ja on jatkossa pienempi lentoyhtiö.

”Sopeutuksen lisäksi tehostamme toimintaamme, jotta pystyisimme toimimaan muuttuneessa ympäristössä tehokkaasti pienemmillä resursseilla. Myös Finnair Tekniikan laitehuollossa on tehty muutoksia, joilla sopeudutaan pienempään työmäärään ja parannetaan kustannustehokkuutta. Toimintamallia on kehitetty ketterämmäksi yksinkertaistamalla organisaatiorakennetta. Laitehuoltotyötä tehdään jatkossa joustavammin laajempina kokonaisuuksina. Huoltoprosessin sujuvuus paranee työroolien ollessa kattavampia. Puolustusvalmius ei siten heikkene, vaan Finnairilla on edelleen vastaavat valmiudet tuottaa palvelut Puolustusvoimille uuden toimintamallin puitteissa.”

Finnair kertoo, että lentoliikenteen palveluita koskien on voimassa Paltan ja IAU:n välinen yleissitova työehtosopimus, jossa Finnair ei ole sopijaosapuolena, mutta jota Finnair on velvoitettu järjestäytymisen perusteella noudattamaan.

”Työnantajana Finnair kunnioittaa työntekijöiden oikeutta järjestäytyä eri ammattiliittoihin, mutta se kunnioittaa myös työmarkkinajärjestöjen välillä solmittua sopimusta, ja koska sopijaosapuolena ovat työmarkkinajärjestöt, ei Finnair voi lähteä Pron esittämällä tavoin työehtosopimuksesta neuvottelemaan.”

Pro kertoi aiemmin, että se tulee ”ehdottomasti riitauttamaan perusteettomat ja laittomat irtisanomiset”.