Liittokonkari väläyttää jo työtaistelutoimia: ”UPM-tauti voi levitä muillekin sopimusaloille, jos se saa tavoitteensa läpi”

Työmarkkinoilla kiehuu. Haasteena on pahimmillaan työelämän kahtiajakautuminen, jossa naisvaltaisten ja muiden pienipalkkaisten alojen tilanne heikkenee, mutta osaajien ja esimerkiksi vientialoilla työskentelevien tilanne paranee, arvioi SAK:n hallinto-osaston johtaja Marko Piirainen .

Piiraisella on hyvä pohja arvioida työmarkkinatilannetta. Ennen nykyistä tehtävää hän johti lähes yhdeksän vuotta Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:tä.

Piirainen uskoo, että osa työnantajista haluaa murtaa työmarkkinaosapuolten kesken sovitut yleis- ja normaalisitovat työehtosopimukset ja rikkoa sopimusten kollektiivisuus. Erityisen tiukkaa linjaa ajaa metsäteollisuuden UPM.

– UPM-tauti voi levitä muillekin sopimusaloille, jos se saa tavoitteensa läpi. Ensin mahdollisesti muut metsäteollisuuden isot työnantajajat ja sitten voisi vuorossa olla teknologia- tai kemianteollisuus, Marko Piirainen maalailee.

Hänellä on ”valistunut arvaus” siitä, miksi UPM on omilla linjoilla sopimuskierroksella. Hän arvelee, että takana on alan työnantajia edustavan Metsäteollisuus ry:n eroaminen Elinkeinoelämän keskusliitosta (EK) vuonna 2016. Siinä prosessissa oli UPM:n johdolla iso rooli.