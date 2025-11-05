Liittovaltion sulku jo ennätyspitkä Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa liittovaltion hallinnon sulku jatkuu nyt jo 36:tta päivää, mikä tekee siitä pisimmän maan historiassa. Edellinen ennätys on presidentti Donald Trumpin ensimmäiseltä kaudelta, vuodelta 2019. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sulun vuoksi monet liittovaltion työntekijät ovat jääneet ilman palkkaa ja miljoonat yhdysvaltalaiset ovat kärsineet peruspalveluiden puutteesta.

Neuvottelut hallinnon rahoituksesta ovat jumiutuneet erityisesti terveydenhuollon vuoksi. Demokraattien ehtona on terveysvakuutusmaksujen verohyvitysten jatkaminen, mutta republikaanit ovat toistaiseksi kieltäytyneet keskustelemasta asiasta.

VIIME päivinä kongressissa on nähty ensimmäisiä merkkejä neuvottelujen edistymisestä. Kuitenkin edelleen noin 1,4 miljoonaa liittovaltion työntekijää on lomautettuna tai työskentelee ilman palkkaa.

Paheneva henkilöstöpula vaivaa tällä hetkellä esimerkiksi lentokenttiä. Trumpin hallinto on varoittanut levottomuuksista lentokentillä, mikäli sulku jatkuu.

Maan liikenneministerin Sean Duffyn mukaan sulun takia tullaan mahdollisesti näkemään massiivisia lentojen peruutuksia ja osia maan ilmatilasta saatetaan sulkea, sillä lennonjohtajia ei ole tällä hetkellä riittävästi.

Myös lentokenttäsulun pääasiallinen kiistanaihe on terveydenhuolto.

Demokraatit ovat kertoneet äänestävänsä liittovaltion sulun lopettamiseksi vasta sen jälkeen, kun terveysvakuutuslakien jatkamisesta on äänestetty.

Republikaanit taas vaativat, että terveydenhuoltoa käsitellään vasta kun demokraatit ovat ensin äänestäneet sulun päättämisestä.

MOLEMPIEN osapuolten johto on osoittanut vain vähän halua kompromisseihin. Neljän edustajahuoneen demokraattiehdokkaan ryhmä kuitenkin julkisti maanantaina kompromissiesityksen sairausvakuutuskustannusten alentamiseksi.

Demokraatit uskovat, että nousevat terveydenhuollon kustannukset painostavat republikaanit lopulta kompromissiin.

Republikaanipuoluetta edustava Trump on pyrkinyt painostamaan demokraatteja kompromissiin uhkaamalla muun muassa liittovaltion työntekijöiden joukkoirtisanomisilla.