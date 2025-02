Lindén syyttää Zyskowiczia harhautuksesta – ”Pyrkii peittelemään puolueensa leikkauspolitiikan todellisia, karuja vaikutuksia”

Kansanedustaja Aki Lindén pitää kansanedustaja Ben Zyskowiczin (kok.) kritiikkiä SDP:n suuntaan yrityksenä harhauttaa kansalaisia. Demokraatti Demokraatti

Ben Zyskowicz ihmettelee Verkkouutisten BenTV-lähetyksessään, miksi SDP vastustaa hallituksen pilottihanketta, jossa yli 65-vuotiaat pääsisivät yksityislääkärin vastaanotolle terveyskeskusmaksun hinnalla.

– Olemme tuoneet esille kriittisiä näkemyksiä hallituksen suunnittelemasta Kelan yksityislääkärikorvauksiin perustuvasta mallista. Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz pyrkii tuoreilla kommenteillaan peittelemään puolueensa leikkauspolitiikan todellisia, karuja vaikutuksia, SDP:n kansanedustaja, entinen perhe- ja peruspalveluministeri Lindén lataa tiedotteessaan.

Lindén muistuttaa, että hallitus leikkasi vuoden 2025 talousarviossa julkisilta terveyskeskuksilta 121 miljoonaa euroa. Lindénin mukaan tämä tarkoittaa yli 500 lääkärin ja 400 hoitajan työpanoksen vähentämistä terveyskeskuksista. Hän nostaa esiin sosiaali- ja terveysministeriön laskelmiin viitaten, että vastaanottokäyntien määrä vähenee kahdella miljoonalla eli kolmanneksella nykyisestä määrästä.

– Hallituksen leikkauksien vuoksi hoitoon pääsy vaikeutuu huomattavasti ja jonot pidentyvät. Tätä varten hallitus muutti hoitotakuulakia siirtäen lain salliman enimmäisajan hoitoon pääsystä kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen, Lindén sanoo.

Lindén muistuttaa, että SDP on omassa vaihtoehdossaan esittänyt aikaisemman rahoituksen palauttamista budjettiin.

– SDP:n esittämä hallituksen rahaleikkauksen palauttaminen, lääkärien ja hoitajien lisääminen terveyskeskuksiin sekä omalääkärimallin käyttöönotto koko Suomessa parantaisivat yli 65-vuotiaiden, ja myös kaikkien muiden, hoitoon pääsyä kuin hallituksen yksityissektoria pönkittävä malli, Lindén sanoo kokoomuksen ehdotukseen viitaten.

LINDÉN on tuonut jo aiemmin esille ongelmia, joita hallituksen esitykseen hänen mielestään liittyy. Niitä hän listaa tiedotteessaan nytkin.

– Malli koskisi yleislääkärien palveluita, kun yli 65-vuotiaiden nykyisistä yksityislääkärikäynneistä vain 20 prosenttia on yleislääkärikäyntejä. Samalla terveyskeskuksissa yli 65-vuotiailla on 2,5 miljoonaa käyntiä. Ja yksityislääkäripalveluja on ylipäätään tarjolla vähiten alueilla, joilla yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on suurin, kuten Kainuussa ja Etelä-Savossa, hän muun muassa muistuttaa.

Lindénin mukaan hallituksen tarkoitus on vähentää terveyskeskuskäyntejä ja niitä tuottavaa henkilöstöä ja siirtää lääkäreitä ja potilaita yksityissektorille.

– Laboratorio- ja kuvantamispalvelut ovat maksuttomia julkisella sektorilla. Uudessa Kela-korvausmallissa potilas saisi 50 prosentin korvauksen yksityisistä tutkimuksista. Tiedossa on, että juuri nämä tutkimukset ovat vahvasti ylihinnoiteltuja yksityisellä sektorilla, hän huomauttaa.

Lindén toteaa, että SDP tulee aikanaan päättämään kantansa hallituksen malliin, jonka lakiesitys annettaneen eduskunnalle loppukeväällä.

– Toistaiseksi kyse on vain hatarasta suunnitelmasta. SDP:lle tärkeintä on turvata todellinen hoitoon pääsy ja hoidon jatkuvuus omalla lääkärillä ja hoitajalla.