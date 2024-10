Lindtman: “Edelleen into ja palo tähän työhön on kova” – Vantaan Demarit nimesi kuntavaaliehdokkaita

Vantaan Demarit on nimennyt ensimmäiset ehdokkaansa ensi kevään kuntavaaleihin. Yhteensä heitä nimettiin tässä vaiheessa 81. Demokraatti Demokraatti

Kunnallisjärjestö kuvailee tiedotteessaan ehdokaslistaa erittäin monipuoliseksi. Ehdokkaita on kaikista ikäryhmistä, hyvin monista ammattiryhmistä sekä Vantaan eri asuinalueilta. Nimettyjen ehdokkaiden joukossa on suurin osa nykyisistä valtuutetuista ja molemmat vantaalaiset SDP:n kansanedustajat Kimmo Kiljunen ja Antti Lindtman.

Vantaan Demarit pitää kunnia-asiana, että ehdokaslistalla on myös SDP:n puheenjohtaja.

– Olen saanut olla mukana päättämässä Vantaan asioista jo kohta 20 vuotta. Se on iso luottamuksen osoitus vantaalaisilta. Edelleen into ja palo tähän työhön on kova. Koen, että kaupungin päätöksenteossa pääsee vaikuttamaan asioihin, jotka ovat lähellä ihmisten arkea, Lindtman toteaa tiedotteessa.

SDP on vahvin vaihtoehto oikeistohallituksen kurjistavalle politiikalle myös kunnissa ja hyvinvointialueilla, kunnallisjärjestö painottaa. Siksi Vantaan Demareiden yksi ja ainoa tavoite on olla niin Vantaalla kuin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella suurin puolue kevään vaalien jälkeen.

Vantaan Demarit nimeää lisää kuntavaaliehdokkaita edustajiston syyskokouksessa 28. marraskuuta. Täydellä listalla on sata ehdokasta. Uudenmaan Sosialidemokraatit nimeää aluevaaliehdokkaita syyskokouksessaan 30. marraskuuta. Näihin vaaleihin se voi asettaa 86 ehdokasta.