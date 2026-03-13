Lindtman ehdottaa parlamentaarista ryhmää ”ydinasekonkelon” ratkaisemiseksi

Käytännössä ehdotus tarkoittaisi hallituksen ydinenergialain muutosta koskevan valmistelun jäädyttämistä keväällä ja alkukesästä kokoontuvan ryhmän työskentelyn ajaksi. Hallituksen esitysluonnoksessa ydinenergialaista poistettaisiin kaikki ydinaseita koskevat rajoitukset.

Mahdolliset lainsäädännön muutostarpeet voitisiin käsitellä Lindtmanin mukaan eduskunnassa syyskaudella. Asialla ei hänen mukaansa ole tulen palava kiire.

– Meidän tiedoissa ei ole mitään sellaista, joka perusteli sitä, että tämä lainsäädäntö pitäisi ehdottomasti käsitellä eduskunnassa ennen kesää, Lindtman sanoi.

Hän kertoi ehdotuksestaan tiedotustilaisuudessa tasavallan presidentin Alexander Stubbin ja puoluejohtajien tapaamisen jälkeen. Lindtman luonnehti keskusteluja presidentin kanssa hyväksi ja rakentavaksi.