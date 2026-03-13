13.3.2026 14:07 ・ Päivitetty: 13.3.2026 14:07

Lindtman ehdottaa parlamentaarista ryhmää ”ydinasekonkelon” ratkaisemiseksi

RONI REKOMAA / LEHTIKUVA
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman tiedotustilaisuudessa Valtiosalissa eduskunnassa Helsingissä 13. maaliskuuta.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ehdottaa ydinaselainsäädännön käsittelyyn parlamentaarista työryhmää.

Käytännössä ehdotus tarkoittaisi hallituksen ydinenergialain muutosta koskevan valmistelun jäädyttämistä keväällä ja alkukesästä kokoontuvan ryhmän työskentelyn ajaksi. Hallituksen esitysluonnoksessa ydinenergialaista poistettaisiin kaikki ydinaseita koskevat rajoitukset.

Mahdolliset lainsäädännön muutostarpeet voitisiin käsitellä Lindtmanin mukaan eduskunnassa syyskaudella. Asialla ei hänen mukaansa ole tulen palava kiire.

– Meidän tiedoissa ei ole mitään sellaista, joka perusteli sitä, että tämä lainsäädäntö pitäisi ehdottomasti käsitellä eduskunnassa ennen kesää, Lindtman sanoi.

Hän kertoi ehdotuksestaan tiedotustilaisuudessa tasavallan presidentin Alexander Stubbin ja puoluejohtajien tapaamisen jälkeen. Lindtman luonnehti keskusteluja presidentin kanssa hyväksi ja rakentavaksi.

LINDTMAN luonnehti hallituksen salassa valmisteltua lakiluonnosta seurannutta poliittista keskustelua ydinasekonkeloksi.

Työryhmä arvioisi Lindtmanin ehdotuksessa sekä Suomen nykyistä ydinasepolitiikkaa että sen mahdollisia muutostarpeita ilman hallituksen asettamia ennakkoehtoja. Edustettuina olisivat kaikki eduskuntapuolueet. Ryhmän toimikausi olisi huhti-kesäkuu.

– Totesin, että en tietenkään odota, että tähän välittömästi kantaa otettaisiin.

