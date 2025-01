Lindtman Gazan tulitauosta: Tärkeä askel kohti pysyvämpää ratkaisua Lähi-idän konfliktiin – nostaa esiin Palestiinan valtion tunnustamisen

Tulitauko ja panttivankien vapauttaminen Gazassa ovat tärkeitä ja pitkään odotettuja askeleita kohti pysyvämpää ratkaisua Lähi-idän konfliktiin, SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo. Demokraatti Demokraatti

– On syytä olla tyytyväinen, mutta sopimus on vielä kovin hauras. Ensimmäisenä tärkeintä on, että Gazan siviilit saavat kauan kaivattua humanitaarista apua alueelle, hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Lindtman katsoo, että pidemmällä aikavälillä kestävä, pysyvä ratkaisu alueella voi rakentua vain kahden valtion mallin varaan.

– Sitä kohden kaikkien osapuolten ja kansainvälisen yhteisön on syytä jatkaa päättäväisiä ja yhdensuuntaisia ponnisteluja. On tärkeää, että myös Suomi on mukana tukemassa tätä kehitystä – Palestiinan valtion tunnustaminen olisi selkeä teko sen puolesta.

ISRAEL ja äärijärjestö Hamas pääsivät aselepo- ja vankienvaihtosopimuksesta sopuun keskiviikkona, ja neuvottelijat allekirjoittivat sen varhain perjantaiaamuna Qatarin Dohassa.

Perjantaina Israelin hallituksen ministereistä koostuva Israelin turvallisuuskabinetti hyväksyi sopimuksen. Israelin hallitus hyväksyi sopimuksen lauantain vastaisena yönä.