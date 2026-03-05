Lindtman: Hallituksen esitys irrottaisi Suomen Pohjoismaiden linjasta

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo puolueensa vastustavan hallituksen esitystä ydinaserajoitusten purkamisesta. Lindtmanin mukaan esitys irrottaisi Suomen Pohjoismaiden pitkän linjan ydinasepolitiikasta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lindtman kertoi asiasta torstaina tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.

- Jos tämä esitys menee läpi, se tarkoittaisi, että Suomi olisi ainoa Pohjoismaa, jolla ei olisi mitään rajoitteita, jopa ydinaseiden sijoittamiseen tai varastoimiseen liittyen, Lindtman sanoi.

Hallitus kertoi torstai-iltana esittävänsä lakimuutosta, jonka mukaan ydinräjähteiden tuominen Suomeen ja niiden kuljettaminen Suomen kautta olisi mahdollista, mikäli se liittyisi Suomen sotilaalliseen puolustamiseen, Naton yhteiseen puolustukseen tai puolustusyhteistyöhön.

PUOLUSTUSMINISTERI Antti Häkkäsen (kok.) mukaan Suomi ei kuitenkaan tavoittele ydinasetta alueelleen, eikä tällaista ole Natossa suunnitteilla.

Ministerin mukaan hallituksen esitys ei liity Ranskan ydinpelotepuheeseen tai käynnissä olevaan julkiseen keskusteluun ydinpelotteesta. Syyksi Häkkänen kertoo Suomen kansallisen turvallisuuden vahvistamisen osana Natoa.

Lindtman sanoi toimittajille eduskunnassa olevansa tyytymätön siihen, kuinka hallitus on valmistellut esitystä ilman parlamentaarista yhteistyötä. Lindtmanin mukaan ulko- ja turvallisuuspoliittiset linjaukset ovat Suomessa pohjautuneet jo vuosikymmeniä konsensuspohjaiseen päätöksentekoon.

- Tämä olisi erittäin tärkeää näin valtavan isoissa kysymyksissä, jotka vaikuttavat vielä vuosikymmeniä eteenpäin. Nyt näin ei toimittu, ja hallitus tekee tähän erittäin ikävän poikkeuksen.

Lindtman kertoi saaneensa kutsun keskiviikkona järjestettyyn parlamentaariseen kokoukseen hallituksen esityksestä viime perjantaina. Kutsussa ei ollut aihetta, mutta Lindtman sanoo saaneensa kuvan siitä, mistä kokouksessa oli kyse, ottamalla yhteyttä hallituspuolueisiin.

Lindtman kertoi pyytäneensä hallitukselta asiaan aikalisää, mutta ei tätä saanut.

MYÖS vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela arvosteli STT:lle jo aiemmin torstaina esityksen käsittelyprosessia esityksestä saatujen mediatietojen pohjalta.

- Jos tällaisella aikataululla tuodaan tällaisia esityksiä, mistä ei ehditä kunnolla keskustelemaan, niin kyllä minulla herää hyvin suuria kysymyksiä kokoomuksen kyvystä hoitaa parlamentaarisia prosesseja. Tämä on minun mielestäni pohjanoteeraus, hän sanoi.

Vasemmistoliitto on kertonut vastustavansa esitystä. Hallituksen tiedotustilaisuuden jälkeen puolueen lähettämässä tiedotteessa Koskela ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen sanoivat hallituksen toiminnan lain valmistelussa halveksuvan eduskunnan asemaa ja parlamentarismia.

Sekä Lindtman että Koskela sanoivat torstaina, ettei Suomen Nato-jäsenyys edellytä hallituksen esittämiä muutoksia ydinenergialakiin ja rikoslakiin.

Aliisa Uusitalo/STT