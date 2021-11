Lindtman ihmeissään kokoomuksen toiminnasta: ”Vielä torstaina puheenjohtaja Petteri Orpo jyrisi, että…”

Perussuomalaiset, kokoomus, kristillisdemokraatit ja Liike nyt jättivät tänään välikysymyksen Suomen varautumisesta siirtolaisvirtojen ohjaamiseen perustuvaan hybridivaikuttamiseen. DEMOKRAATTI Demokraatti

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ihmettelee nimenomaan kokoomuksen toimintaa.

– Vielä torstaina puheenjohtaja Petteri Orpo jyrisi, että ”tämä ei ole hallitus-oppositio-kysymys”. Tänään kokoomus päätti lähteä PS:n apupuolueeksi ja yrittää kaataa hallituksen samassa asiassa, jossa on vahva turvallisuus- & ulkopoliittinen ulottuvuus. Tilanteessa, jossa Puolan ja Valko-Venäjän rajakriisi on edelleen päällä. Opposition tahtipuikko on siirtynyt perussuomalaisten käsiin, Lindtman sanoo Twitterissä.

– Hallitus vastaa tähänkin välikysymykseen ajallaan. Mutta jo nyt on syytä todeta, että Suomen ja suomalaisten turvallisuus turvataan kaikissa tilanteissa. Kaikkien on hyvä tietää, ettei Suomi tule alistumaan minkäänlaisen hybridivaikuttamisen edessä, Lindtman sanoo.

– Olisi hyvä, jos oppositio ei tarpeettomasti lietsoisi eripuraa ja kotimaista vastakkainasettelua, vaan olisi valmis rakentavaan yhteistyöhön hallituksen kanssa, hän päättää.

