Lindtman: “Mikäli perustuslakivaliokunnalta tulee kuittaus, niin voimme viedä tätä lakia eteenpäin”

SDP:n eduskuntaryhmä on saanut läpi neuvottelutavoitteensa eduskunnan hallintovaliokunnan mietintöluonnokseen. Asiasta kertoivat ryhmäkokouksen päätteeksi SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Simo Alastalo Demokraatti

Varsinaisen mietinnön SDP on valmis hyväksymään vasta perustuslakivaliokunnan (PeV) jälkitarkastuksen jälkeen.

Yksi ryhmän läpimenneistä vaatimuksista liittyykin PeVin poikkeukselliseen b-lausuntoon, jossa hallintovaliokunta pyytää PeViä tarkastamaan joiltakin osin muuten valmiin mietintöluonnoksen. PeV ei itse ole uutta tarkastusta aikaisemmassa lausunnossaan edellyttänyt.

– Mikäli PeViltä tälle tulee kuittaus, niin voimme viedä tätä lakia eteenpäin, Lindtman totesi eduskunnassa tiistaina.

SDP on Tuppuraisen mukaan muodostanut ryhmänä kannan mietintöluonnoksesta. Varsinainen ryhmäpäätös mietinnöstä tehdään PeVin jälkitarkastuksen jälkeen.

– Tämä ei vielä kuvaa meidän lopullista äänestyskäyttäytymistä salissa, vaan se riippuu siitä miten perustuslakivaliokunta tulee tästä kokonaisuudesta lausumaan, Tuppurainen sanoi.

Ryhmässä oli Tuppuraisen mukaan “joitakin eriäviä näkemyksiä”, jotka selittyvät hänen mukaansa asian vaikeudella. Tuppurainen ei halunnut ryhtyä tässä vaiheessa arvuuttelemaan kuinka moni SDP:n edustaja on valmis äänestämään lain hyväksymisen puolesta sen jälkeen, kun hallintovaliokunta on saanut perustuslakivaliokunnalta uuden lausunnon ja antanut käännytyslaista varsinaisen mietintönsä.

Koska kyse on poikkeuslaista, joka edellyttää perutuslain muuttamista pikamenettelyllä, läpimeno täysistunnossa vaatii taakseen 5/6-enemmistön.

JÄLKITARKASTUKSEN lisäksi SDP edellytti lakiluonnokseen samoja korjauksia kuin perustuslakivaliokunta aikaisemmassa lausunnossaan. Yksi välttämätön muutos oli oikeusturvakeinon lisääminen eli lain nojalla maastapoistetulle henkilölle varattu mahdollisuus valittaa kohtelustaan.

SDP edellytti lisäksi täsmennyksiä lain 4. ja 5. pykälään, joilla säädellään maahanpyrkijöiden käännyttämistä ilman, että heillä on tosiasiallista mahdollisuutta anoa kansainvälistä suojelua. Rajaviranomaisten tulisi lakiesityksen mukaan tunnistaa vuorovaikutustilanteissa erityisen haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, joille turvapaikanhakemisen tulisi olla myös poikkeuslain oloissa mahdollista.

Lindtmanin mukaan SDP:n tavoitteena oli parempi tasapaino rajaturvallisuuden ja Suomen kansainvälisten velvoitteiden välillä.

– Meillä on rajanaapurina aivan häikäilemätön valtio, joka on valmis käyttämään kaikkia keinoja horjuttaakseen Suomea ja sen turvallisuutta. Se miten tähän vastataan on todella herkkä tasapainotilanne. Täytyy löytyä keinot, joilla pystymme puuttumaan siihen, että ei voi olla yhden ihmisen Vladimir Putinin varassa se, kuinka paljon he ihmisiä hyväksikäyttävät ja välineellistävät Suomen rajalla, Lindtman sanoi.