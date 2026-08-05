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5.8.2026 12:06 ・ Päivitetty: 5.8.2026 12:31

Lindtman: Pääministerin on tehtävä näyttävä irtisanoutuminen sisäministerin kommenteista

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vaatii, että pääministeri Petteri Orpo (kok.) tekee todellisen irtioton sisäministeri Mari Rantasen (ps.) puheista. Orpon mukaan Rantasen puheet olivat yksityisajattelua, joka ei edusta Suomen linjaa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan oli tullut kymmeniätuhansia maahanpyrkijöitä.

- On täysin selvää, että pääministerin on tehtävä näyttävä irtisanoutuminen näistä kommenteista ja tehtävä selväksi Suomen linja, Lindtman sanoi toimittajille Kotkaniemi-foorumin yhteydessä Luumäellä.

Lindtmanin mukaan Rantasen puheet on maailmalla huomioitu Suomen kannanottona.

- Sisäministerin puheet ovat Suomelle vahingollisia, Lindtman sanoi.

LINDTMAN perusteli kantaansa sillä, että Suomi tarvitsee muiden maiden tukea esimerkiksi tilanteissa, joissa Venäjä käyttää hybridivaikuttamista. Hän huomautti, että Suomikin on ollut välineellistetyn maahanmuuton kohteena.

- Jos Suomi olisi tällaisen kohteena, toivoisimmeko, että muut maat vaatisivat Suomen eristämistä Schengen-alueesta?

Oppositiojohtajan mukaan Rantasen kommentit jopa heikensivät Suomen turvallisuutta, koska ne voivat vaikuttaa siihen, miten Suomi saa apua ja tukea.

– Suomi on Venäjän rajanaapurina ehkä viimeinen Euroopan maa, jonka kannattaa käydä tällä tavoin muiden jäsenmaiden kimppuun tällaisissa asioissa, Lindtman sanoi seminaarin paneelikeskustelussa.

PÄÄMINISTERI Orpo syytti samassa keskustelussa oppositiota politikoinnista ja sanoi, että sisäministerin puheet olivat tämän ”yksityisajattelua, jota hän ei ole esittänyt toista kertaa ja joka ei edusta Suomen linjaa”.

Kommenttiin tarttui myös keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen, joka ihmetteli, miten sisä- tai mikään ministeri voisi käyttää julkisia puheenvuoroja yksityishenkilönä.

– Olen itsekin ollut ministeri, ja aika mahdotonta olisi ollut mennä siinä asemassa erottelemaan, mikä on yksityisajattelua ja mikä ei, Kaikkonen sanoi.

Ingressiä ja juttua täydennetty klo 15.30: lisätty Lindtmanin, Orpon ja Kaikkosen kommentit paneelikeskustelusta.

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