Lindtman perussuomalaisten toiminnasta: ”Savuverho on nyt karisteltu”

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman avasi tänään ryhmän kaksipäiväisen kesäkokouksen Vantaalla.

Lindtman pyysi puheensa alkupuolella ihmisiä miettimään seuraavia Suomen jalkapallomaajoukkueen eli Huuhkajien nimiä: Hradecky, Arajuuri, Pukki, O´Shaughnessy, Ivanov, Alho, Sparv, Kamara, Schüller, Taylor, Lod, Soiri, Hämäläinen, Lam, Jensen ja Kanerva.

– Nuo ovat nimiä, jotka osaltaan johdattivat Suomen futismaajoukkueen historiamme ensimmäiseen EM-turnaukseen pari vuotta sitten. Nuo nimet ja kasvot kertovat omaa ja selkeää kieltään siitä, että maahanmuuttajat eri puolilta maailmaa ja erilaisista taustoista ovat nykyään erottamaton osa meitä suomalaisia ja menestyksemme tae. Ovat itse asiassa aina olleet, Lindtman jatkoi.

Hän muistutti, että Huuhkajat ottivat rohkeasti kantaa rasismia vastaan kesäkuussa.

– Naisten maajoukkue Helmarit jatkoivat samalla linjalla heinäkuun maaottelussaan “Rasismi on rumaa” -kampanjalla.

– Jalkapallo on universaali kieli, joka yhdistää kansoja ja ihmisiä lähes kaikista taustoista. Jos joukkue haluaa olla voittava, minkäänlaiselle rasismille tai syrjinnälle ei ole sijaa. Jalkapalloliiton hallitus olisi ratkaissut rasismiongelmat yksiselitteisesti ja heti, kun Orpon hallitus on rakentanut asiasta kuukausien spektaakkelin, jossa eestaas-näytelmässä vuorotellen pahoitellaan tapahtunutta ja heti perään julistetaan, ettei ole mitään pahoiteltavaa, Lindtman sanoi viitaten Petteri Orpon hallituksen ympärillä kesällä pyörineeseen rasismikohujen sarjaan.

LINDTMAN totesi, että nyt Suomessa on puhuttu rasismista enemmän ja vakavammalla sävyllä kuin todennäköisesti koskaan aiemmin ja keskustelu on ollut tarpeellista ja välttämätöntä.

– SDP:n viesti on yhtä selvä kuin Huuhkajilla ja Helmareilla: Me näytämme rasismille punaista korttia, Lindtman sanoi..

Hän totesi, ettei SDP hyväksy minkäänlaista syrjintää tai ihmisvihamielisyyttä eikä Suomella ole varaa käpertyä sisäänpäin.

Lindtman painotti, että rasismin vaikutus maamme taloudelle on yksiselitteisesti kielteinen.

– Jo nyt kansainvälinen mainehaitta on ilmeinen. Pelissä on Suomen ja suomalaisten etu, menestys ja vaikutusvalta kansainvälisissä pöydissä. Suomen asemaa maailmalla on rakennettu määrätietoisesti jo vuosikymmeniä. Ei voi kuin toivoa, että vuosikymmenten työtä ei Orpon hallitus onnistu heittämään romukoppaan.

– Suomalaisella hyvinvointiyhteiskunnalla ei ole varaa menettää ihmisiä vihamielisten asenteiden takia. Päinvastoin, meidän on rakennettava sellaista Suomea, jossa jokainen voi elää hyvää elämää ja antaa oman panoksensa yhteiskunnan kehittämiseen.

Lindtman summasi kesän keskustelun myös osoittaneen, että Suomessa on rasismia.

– SDP:lle näyttää jäävän iso rooli rasismin kitkemisessä. On varmaa, että meidän äänemme ei vaimene.

LINDTMAN totesi, että kahden kuukauden julkisen keskustelun jälkeenkään ei tiedetä, mikä asiassa on hallituksen linja ja ovatko hallituspuolueet tukemassa hallituksen ministereitä.

– Erikoisuuksiin kuuluu sekin, että hallituksen horjuessa eduskunta ei pääse kokoontumaan ja arvioimaan hallituksen luottamusta. Ja erikoista on sekin, että eduskunnan puhemies, jonka pitäisi edustaa koko eduskunnan tahtoa, on lähes päivittäin puolustamassa yhden puolueen rasismikannanottoja tai pikemminkin selkeiden kannanottojen puuttumista.

SDP odottaa hallituksen tiedonantoa asiasta ja heti syksyn alussa järjestettävää äänestystä hallituksen luottamuksesta.

– Haluamme nähdä tekoja ja sitoutumisen sellaiseen arvopohjaan, jossa rasismille ei ole tilaa. Emme kaipaa saivartelua rasismin määrittelyn ympärillä ja tyhjiä julistuksia. Hallituksen on jatkettava viime hallituskauden rasisminvastaista toimintaohjelmaa ja vietävä sen lukuisia, kattavia toimenpiteitä käytäntöön, osaksi suomalaista arkea.

– Hallituksen ministereiden aikaisemmatkin kannanotot normalisoivat rasismia, ellei puheista irtisanouduta yksiselitteisesti ja johdonmukaisesti. Ellei sanoista seuraa tekoja.

ORPON hallitus vierittää Lindtmanin mukaan koronan ja Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan laskun täysin pieni- ja keskituloisille.

– Palveluista ja etuuksista leikataan. Hyvätuloisille sen sijaan räätälöidään kohdennettu veronkevennys. Tosiasia näyttää olevan, että pääministerin tuloluokkaan ei hallituksen tasapainotoimista kohdistu yksikään – paitsi tämä uusi todella suurituloisten veronkevennys.

– Samaan aikaan hallitus käy yli kahden miljoonan suomalaisen palkansaajan kimppuun aivan ennen kuulumattomalla tavalla tilanteessa, jossa tarvitsisimme pikemminkin uudenlaista yhteistyön henkeä ja kansakunnan kokoamista vaikeuksista selviämiseen.

Lindtman penäsi työmarkkinoille yhteistyötä.

– Valitettavasti Petteri Orpon oikeistohallitus on valinnut toisen tien. Se on valinnut riitojen ja repimisen Suomen.

– Kun Sipilän hallitus uhkasi pakkolailla, tämä hallitus on tehnyt uuden innovaation, potkulain. Hallitus kannustaa suomalaista palkansaajaa entistä helpommin tulevilla potkuilla, vaikka irtisanominen Suomessa on kansainvälisesti katsoen jo ennestään helppoa, Lindtman sanoi.

Lindtmanin mukaan naisvaltainen hallitus aloittaa historiallisen työnsä yrittämällä kääntää tasa-arvon kehitystä roimasti taaksepäin.

– Perusteettomat pätkätyöt laillistetaan, ja palkkaerojen kaventaminen halutaan tehdä mahdottomaksi estämällä sovittelijaa tekemästä lailla säädettyä työtä, Lindtman näkee hallituksen uudistuksista seuraavan.

– Ja koska hallitus tietää, että suomalaiset eivät tule näitä heikennyksiä hyväksymään, täytyy myös lakko-oikeuteen puuttua. Mielenosoittamista hallitusta vastaan halutaan rajoittaa ja tehdä se entistä vaikeammaksi.

LINDTMAN sanoi, että enää ei ole epäselvää, mikä perussuomalaisten linja on.

– Se on kokoomuksen kanssa kuskin penkillä toteuttamassa palkansaajien aseman heikentämistä. Savuverho on nyt karisteltu. Perussuomalaisten nykyiselle johdolle kelpaavat kyllä suomalaisten palkansaajien äänet, mutta eivät ajatukset.

– SDP:llä on selkeä vaihtoehto hallituksen työmarkkinakurjistuksille. Sosiaaliturvaa on uudistettava yksinkertaisemmaksi. Osaamisen päivittämistä työurien aikana on vahvistettava – tämä on välttämätöntä tekoälyn käytön lisääntyessä eri aloilla. Työelämän pelisäännöistä on huolehdittava esimerkiksi luottamusmiesten asemaa parantamalla ja harmaata taloutta torjumalla. Palkalla on Suomessa tultava toimeen – me sanomme ei työssäkäyvien köyhyydelle.

Lindtmanin mielestä Orpon-Purran hallitusohjelman punainen lanka ”näyttää olevan lyhytnäköisyys”.

– Se lisää eriarvoisuutta, langettaa koronan ja sodan laskun pienituloisille ja kärjistää yhteiskunnan vastakkainasettelua. Hallitus hukkaa ne rakennuspalikat, joilla Suomea on menestyksellä rakennettu ja joita tarvittaisiin tässä murroksen ajassa kaikista kipeimmin, Lindtman sanoi.

Hänen mukaansa sosialidemokraatit esittävät syksyllä oman vaihtoehdon, joka perustuu kolmelle periaatteelle:

– Julkista taloutta tasapainotetaan oikeudenmukaisesti siten, että sopeutusten taakka jaetaan maksukyky huomioiden. Osaamisen kehittäminen on kasvumme keskeinen moottori. Vihreästä siirtymästä otetaan kaikki hyöty irti kymmenien miljardien investointeina, ja luonnonsuojelua vahvistetaan, Lindtman listasi.

– Me osoitamme suomalaisille, että tätä maata voi viedä eteenpäin ilman, että poljetaan heikoimmassa asemassa olevia tai murennetaan hyvinvointi- ja sopimusyhteiskunnan peruspilareita, hän sanoi.