Lindtman poliisien resursseista: ”Tässä jäi valtiovarainministeriön esitykseen hieman korjattavaa”

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi eduskuntaryhmän kesäkokouksen avauspuheessaan tänään Helsingissä, että maassamme on perusteltua tavoitella lähivuosina runsaan kolmen prosentin talouskasvua, jotta saamme taitettua velkasuhteen ennen vuosikymmenen puoliväliä. Johannes Ijäs Demokraatti

– Se on selvää, että nyt nähtävä talouskasvu ja erittäin vahvat kasvuluvut on positiivinen uutinen. On selvää, että tällaisen palautumisen jälkeen ennustetaan, että sen jälkeen palataan normaalille uralle. Viestini oli se, että nyt tarvitaan kasvupolitiikkaa, jotta saamme julkisen talouden vakautettua ja velkasuhteen taittumaan. On perusteltua ennen kaikkea tavoitella niin korkeaa kasvua kuin mahdollista, Lindtman sanoi puheensa jälkeen Demokraatin haastattelussa.

Lindtman sanoo, että läpi historian on nähty, että nimenomaan kasvu on ollut avain.

– Sen takia on perusteet asettaa kunnianhimon tasoa korkealle. Tavoitteeksi on asetettava se, että meidän kasvu jatkuu pidempään vahvana, jotta kun vuosikymmenen aikana Suomen rakenteelliset ongelmat alkavat tulla esiin, niitä haasteita varten oltaisiin vahvemmassa kunnossa.

Lindtman sanoi puheessaan myös, että on vastuullista siirtyä kriisin hoidosta ja velkaantumisesta kestävän ja vakaan talouskasvun aikaan.

Lindtman lisää Demokraatille, että on päättäjille tarkka paikka, ettei omilla toimilla liian aikaisin ryhdytä tekemään päätöksiä, jotka heikentävät kasvua.

Lindtman lisää, että hallitus on jo nyt päättänyt tehdä budjettisopeutuksia, jotka viedään tulevien vuosien kehykseen.

– Painotan sitä, että julkinen velkaantuminen on saatava hallintaan. Mutta ykkösavain siihen eivät ole leikkaukset vaan ennen kaikkea kunnianhimoinen kasvupolitiikka. Sen takia tarvitsemme satsauksia osaamiseen ja TKI:hin.

– Jos katsotaan, mitkä tulokset ovat tähän mennessä, niin vuosi sitten oli paljon heitä, jotka manasivat, että Suomi jää jälkeen kasvusta. Nyt näyttää siltä, että kasvua tukeva talouspolitiikka on toiminut ja Suomi on saavuttanut koronaa edeltävän tason taloudellisessa toimeliaisuudessa ensimmäisten maiden joukossa euroalueella ja Euroopassa. Tätä pitää nyt jatkaa ja tavoitella sitä, että kasvu jatkuu vahvana tulevat vuodet.

”Hallitus myös panostaa turvallisuuteen katkaisemalla poliisien määrän vähentämiskierteen. Turvallisuus on jokaisen kansalaisen oikeus ja siksi epätietoisuus poliisien resursseista on nyt ratkaistava tulevassa budjettiriihessä kestävällä tavalla”, Lindtman totesi myös puheessaan.

Lindtman sanoo, että tässä jäi valtiovarainministeriön esitykseen hieman korjattavaa.

– Tämä hallitus antoi lupauksen siitä, että vuosikausien poliisien määrän väheneminen katkaistaan ja se on onnistuttu katkaisemaan. Siitä lupauksesta on pidettävä kiinni. On löydettävä ratkaisu, jolla kentällä olevien poliisien määrää ei päästetä laskuun. Sen takia tähän pitää löytää ratkaisut.

Lindtman sanoo tietävänsä, että tästä asiasta käydään neuvotteluja ja hallitus käy läpi, mitä tämä edellyttää.

– Vahva viestini on se, että tästä tavoitteesta on syytä pitää kiinni. Lupauksesta, joka on hallitusohjelmassa annettu, ei ole syytä luopua. Turvallisuus kuuluu jokaiselle suomalaiselle.