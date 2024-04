Lindtman tivasi Orpolta: “Oletteko te tässäkin asiassa antaneet tahtipuikon perussuomalaisille?”

Eduskunta on tänään käynyt ajankohtaiskeskustelua Suomen EU-tavoitteista. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman totesi keskustelussa, että maailma on nyt siinä asennossa, että Suomi jos kuka tarvitsisi entistä vahvempaa Euroopan unionia, joka olisi entistä kyvykkäämpi omassa puolustuksessa. Demokraatti Demokraatti

– Nyt tarvittaisiin aktiivista EU-jäsentä, joka vaikuttaisi sen puolesta, että todella löydettäisiin keinoja, joilla myös suomalaisten yritysten investoinnit ja työpaikat turvattaisiin. Kun katson näitä avaintavoitteita niin arvoisa pääministeri, täällä te ette saa sanottua selvää tukea esimerkiksi ajatukselle puolustuskomissaarista, Lindtman sanoi.

Lindtman on pitänyt esillä sitä, että EU:n komissiossa pitäisi olla puolustuskomissaari ja Suomen kannattaisi tavoitella pestiä.

Keskustelussa puhuttivat myös EU-maiden valtiontuet.

– Teillä ei ole mitään rakentavia, todellisia ehdotuksia, joilla näistä valtiontuista päästäisiin eroon. Se on vain toivotaan toivotaan -linja. Yritysvastuudirektiivissä heittäydytte jarrumiesten joukkoon siellä viime hetkellä. Ympäristönsuojelussa heittäydytte Unkarin rinnalle vastustamaan loppumetreillä, Lindtman kritisoi hallituksen toimia viimeaikaisissa EU-väännöissä yritysvastuudirektiivistä ja ennallistamisasetuksesta.

– Kauniit tavoitteet, mutta kun kuunteli, mitä keinoja te esititte, taitaa olla niin, että Purran punakynä on siellä käynyt aika kovaa. Kyllä tässä ihan aidosti herää se kysymys arvoisa pääministeri, oletteko te tässäkin asiassa antaneet tahtipuikon perussuomalaisille, puolueelle, jonka lopullisena tavoitteena on Suomen ero Euroopan unionista. Mitä tämä kertoo hallituksen EU-vaikuttamisesta? Lindtman kysyi.

PÄÄMINISTERI Petteri Orpo (kok.) puolusti hallitustaan.

– Me näemme täällä kaikki se, että me tarvitsemme Euroopan unionia. Hallitus on täysin sitoutunut. Se näkyy hallitusohjelmasta, se näkyy näistä (EU-)avaintavoitteista, Orpo sanoi.

– Se, että sanotaan, että hallitus ei ole aktiivinen, se on väärin. Tekisi mieli käyttää vahvempaakin ilmaisua, Orpo totesi ja pyrki nostamaan esiin hallituksen onnistumista EU-vaikuttamisessa.

Keskustelussa oppositio kritisoi hallitusta myös ympäristö- ja ilmastotoimien puutteesta EU:ssa.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok.) sanoi, että EU:n suurin ilmastopäätös on tavoite vuodelle 2040 ja siinä yhteydessä tehtävät päätökset 2030-luvun ilmastopolitiikan rungosta.

– Tässä asiassa Suomi toimii juuri tällä hetkellä keskeisenä pelinrakentajana. Me olemme ensimmäisten maiden joukossa, käytännössä toinen maa, joka otti kannan 2040 tavoitteeseen ja sen välineistöön siten, että me tuemme 90 prosentin päästövähennyksiä nettopäästöihin sillä edellytyksellä, että ydinvoima hyväksytään vihreän vedyn ja vihreän sähkön lähteeksi (ja) että päästöjen vähennyksen jakautumat tehdään jäsenmaiden välillä nykyistä kustannustehokkaammalla tavalla ja että katsotaan realistisesti kaikki teknologian luomat mahdollisuudet, Mykkänen lausui.