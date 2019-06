Lindtman toivoo oppositiolta yhteistyötä – esitti 3 isoa asiaa, joista voitaisiin sopia yhdessä

– Kansalaiset antoivat vaaleissa vahvan muutosviestin ja siihen Rinteen hallitus ja hallitusohjelma vastaavat. Hallitus lähtee nyt rakentamaan parempaa Suomea, totesi SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman tänään eduskunnassa.

Käynnissä on tiedonanto Antti Rinteen hallitusohjelmasta.

– Hallituksen merkittävin päätös on, että vuosien mollivoittoisen ajanjakson jälkeen Suomi viedään nyt leikkauslinjalta uudistuslinjalle. Hallitus rakentaa Suomea, jossa koulutus nähdään investointina, jossa eriarvoisuutta kitketään, jossa sopimusyhteiskunta nähdään voimavarana ja jossa ilmastonmuutoksen pysäyttäminen otetaan tosissaan, Lindtman muotoili.

– Suomi viedään nyt tielle, jossa jokainen voi nähdä valon tulevassa. Tielle, jossa jokainen voi luottaa siihen, että huomenna on paremmin. Tielle, jossa seuraava sukupolvi voi nähdä meidät rohkeina, vastuullisina ja kaukokatseisina. Katse käännetään nyt kohti toivon tulevaisuutta – kohti parempaa Suomea.

”Ihminen asetetaan markkinoiden edelle.”

Lindtman painotti, että yksi yhteiskunnan sivistyksen mitta on se, miten pidämme huolta heistä, jotka tämän maan ovat meille rakentaneet.

– Vanhustenhoivan epäkohtia ryhdytään korjaamaan määrätietoisesti. Yli vuosikymmenen jatkuneen keskustelun ja päättämättömyyden jälkeen, sitova vähimmäismitoitus kirjataan nyt vihdoin ja viimein lakiin. Hoivahenkilöstön alimitoitukselle tulee nollatoleranssi ja myös kotihoitoon panostetaan. Rinteen hallitus rakentaa Suomeen inhimillisempää ikääntymistä. Pienituloisten eläkeläisten toimeentuloa parannetaan 50 euron nettomääräisellä korotuksella heti vaalikauden alussa. Parempi Suomi on ikäystävällinen Suomi.

Lindtman totesi myös, että koulutusleikkauksista siirrytään nyt panostuksiin ja uudistuksiin.

– Tämä hallitus vie sote-uudistuksen määrätietoisesti maaliin. Ihminen asetetaan markkinoiden edelle. Uudistuksen alkuperäiset tavoitteet pidetään nyt tiukasti soten keskiössä. Korjataan se, mikä ei toimi ja säilytetään se, mikä toimii. Haluamme, että kiireettömään hoitoon pääsee nopeasti ja siksi säädämme seitsemän päivän hoitotakuun ja perustasolle palkataan lisää lääkäreitä ja hoitajia.

Aktiivimalli puretaan.

Lindtman totesi myös, että hallitus puuttuu vihdoin tarpeettomiin nollatuntisopimuksiin ja siihen liittyvät epäkohdat korjataan.

– Epäoikeudenmukainen työttömyysturvan aktiivimallin leikkuri puretaan. Paikallista sopimista edistetään ja samalla palkansaajien tiedonsaantioikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia parannetaan. Parempaa työelämää rakennetaan sopimalla, ei repimällä. Parempi Suomi on reilujen pelisääntöjen Suomi.

Lindtmanin mukaan yrittäjiä tuetaan esimerkiksi arvonlisäveron alarajaa nostamalla ja tukemalla ensimmäisen työntekijän palkkaamista.

– Myös merkittävät infrapanokset parantavat Suomen kilpailukykyä ja yritysten toimintaedellytyksiä sekä houkuttelevuutta investointikohteena. Hallitus pitää kiinni työn ja yrittämisen edellytyksistä koko maassa.

Luonnon suojeluun 100 miljoonaa lisää vuodessa.

Lindtman sanoi, että maapallo on lainassa lapsiltamme.

– Siksi ilmastonmuutos on pysäytettävä ja tässä työssä Suomen pitää hoitaa oma osansa. Hallituksen tavoitteena on hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä. Tämä muutos on toteutettava oikeudenmukaisesti niin, että kaikki pidetään mukana.

– Luonto on suomalaisille rakas ja tärkeä. Luonnon suojeluun satsataan jopa 100 miljoonaa lisäeuroa vuodessa. Metso-ohjelmaa jatketaan, uudistetaan ja rahoitusta korotetaan. Kansallispuistoverkostoa laajennetaan.

– Verotuksen kantavana ajatuksena on oikeudenmukaisuus. Rinteen hallitus keventää pieni- ja keskituloisten verotusta ja tiivistämme veropohjaa. Hallitus myös tarttuu määrätietoisesti veronkierron ja aggressiivisen verovälttelyn vastaiseen työhön Suomessa ja ulkomailla.

3 yhdessä sovittavaa asiaa.

Lindtman muistutti, että avoin keskustelu, kritiikki ja eri vaihtoehtojen esittäminen kuuluvat parlamentaariseen demokratiaan.

– Mutta eri vaihtoehtojen lisäksi kansalaiset toivovat meiltä kaikilta tänne valituilta myös yhteistyökykyä.

Lindtman ehdotti, että eduskunnassa voitaisiin sopia yli puoluerajojen kolmesta asiasta, jotka yhdistävät suomalaisia yli puoluerajojen.

Lindtmanin mukaan ne ovat nuorten koulutusmahdollisuuksien parantaminen, vanhustenhoivan epäkohtien korjaaminen ja oma osuus ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä.

– Uskon, että suomalaiset arvostaisivat koko eduskunnan laajaa tukea ja yhteisymmärrystä näissä asioissa. Tartutaan toimeen ja viedään nämä kaikille meille tärkeät asiat päätökseen. Yhdessä.