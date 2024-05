Lindtmanilta rajua kritiikkiä Orpolle – “Kiemurtelu laitaoikeiston ympärillä kiusallista katseltavaa”

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman syytti puoluevaltuuston puheessaan sunnuntaina pääministeri Petteri Orpoa (kok.) eurooppalaisen laitaoikeiston ympärillä kiemurtelusta. Lindtmanin mukaan kokoomuksen liuku kohti laitaoikeistoa heikentää myös Suomen asemaa Euroopassa. Demokraatti Demokraatti

– Suomen pääministerin ja EPP:n varapuheenjohtajan Petteri Orpon kiemurtelu laitaoikeiston ympärillä on ollut varsin kiusallista katseltavaa. Ensin hänen hallituskokoonpanonsa aloitti Suomen mainetta tahranneella rasismikohulla, ja nyt Orpo on avaamassa laitaoikeistolle uutta porttia valtaan Euroopan tasolla, Lindtman sanoi puheessaan SDP:n puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä.

Euroopan kansanpuolue EPP on kokoomuksen ryhmä Euroopan parlamentissa. Puolue on ilmaissut EU-vaalien alla olevansa valmis yhteistyöhön Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmän ECR:n kanssa.

– Orpon mukaan EPP on valmis yhteistyöhön laitaoikeistolaisen ECR:n kanssa, mutta ei kuitenkaan kaikkien ECR-puolueiden kanssa. Esimerkiksi Puolan Laki ja Oikeus -puolue on Orpolle kuulemma ehdoton ei. Kyse on ECR:n suurimmasta puolueesta, joka valtakaudellaan Puolassa heikensi radikaalisti lehdistönvapautta ja rikkoi surutta oikeusvaltioperiaatetta, Lindtman sanoi.

– Orpo kuitenkin vuolaasti ylistää Italian pääministeri (Giorgia) Melonia, jonka puolue Italian Veljet on fasistien perillinen, joka puuttuu lehdistönvapauteen, joka heikentää naisten oikeuksia ja joka pyrkii muuttamaan maan perustuslakia kyseenalaiseen suuntaan. Tosiasiassa Melonin puolueen politiikka on pohjimmiltaan samanlaista puolalaisen veljespuolueensa kanssa.

LINDTMAN nosti esiin myös Melonin myönteisen kannan Unkarin Fidesz-puoluetta edustavaan pääministeri Viktor Orbániin. Fidesz erotettiin aikaisemmin EPP:n jäsenyydestä. Meloni on toivottanut Fideszin tervetulleeksi ECR-ryhmään.

– Onko Venäjän vahvin tukija ja Ukrainan tuen ahkerin kampittaja Euroopassa sitten tervetullut EPP:n ja Orpon kumppaniksi? Lindtman kysyi.

– Kuinka EPP kykenee poimimaan kumppaneikseen ECR:n sisältä vain muutamia puolueita, mutta kykenee jättämään ryhmittymän merkittävimmät vallankäyttäjät ulkopuolelle? Tähän ei Orpo, eikä eurokokoomus ole kyenneet tolkullisella tavalla vastaamaan.

– Suomi on kokoomuksen ansiosta ajautumassa Euroopassa hyvin kummalliseen ja kyseenalaiseen seuraan.

SDP:n visio vahvemmasta Euroopasta rakentuu Lindtmanin mukaan kolmen pilarin varaan.

– Enemmän vastuuta turvallisuudesta ja puolustuksesta, vihreän siirtymän ja ilmastotavoitteiden toteuttaminen sekä työntekijöiden oikeuksien ja sisämarkkinoiden vahvistaminen.