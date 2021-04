Lindtmanin kuppi nurin kokoomuksen kanssa: ”Näyttää olevan täysin päivästä kiinni”

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kysyy, voiko kokoomuksen puheisiin luottaa enää alkuunkaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kysyy tiedotteessaan, voiko kokoomuksen puheisiin luottaa enää alkuunkaan.

Hän toteaa, että vuonna 2019 kokoomuksen eduskuntaryhmä vaati hallitusta poistamaan turpeen verotuen kokonaan, eli kiristämään turpeen verotusta tuntuvasti.

Nyt, puolitoista vuotta myöhemmin kokoomuksen eduskuntaryhmä vaatii turpeen verotuksen helpottamista.

– On selvää, että turvealan ongelmiin on löydettävä kestäviä ratkaisuja. Kestävää ei kuitenkaan ole se, että, sama puolue, joka on aiemmin vaatinut turvealan kaikkein nopeinta alasajoa, vaatii hallitukselta nyt toimia täysin päinvastaiseen suuntaan. Turvelinjan täyskäännös on yksi kokoomuksen oppositiokauden vauhdikkaimmista volteista.

– Näyttää olevan täysin päivästä kiinni, vaatiiko kokoomus turvealan verotuen poistoa ja verotuksen korottamista vai verovapaan käytön lisäämistä, Lindtman hämmästelee tiedotteessaan.

Lindtman sanoo, että samaa linjattomuutta kokoomus on osoittanut muun muassa kuntavaalien siirrossa.

– Ensin kokoomus hyväksyi päätöksen vaalien siirrosta muiden puolueiden rinnalla, mutta äänesti silti oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) luottamusta vastaan perusuomalaisten vanavedessä.

– Myös koronaan liittyvissä rajoitustoimissa kokoomuksen linja on heilunut pitkin matkaa puolelta toiselle. Välillä hallitukselta on vaadittu tiukempia toimia, kuten ravintoloiden sulkemista ja välillä taas rajoitustoimien purkamista. Pandemian aikana oppositiopuolueeltakin tällainen soutaahuopaa-linja on vastuutonta.

– Kokoomuksen vaatimukset tulevat sieltä, mistä tuuli sattuu milloinkin puhaltamaan, eikä linjanmuutosten perässä pysy enää kukaan. Vähintään kohtuullista olisi kuulla puheenjohtaja Petteri Orpolta kokoomuksen linjaa selkiyttävä puheenvuoro, Lindtman päättää.