“Linja on kova, kylmä ja kallis” – keskusta tyrmää sote-säästöt, hoitajamitoituksen höllentäminen saa tukea

– Suomalaisten tärkeimpinä pitämiin palveluihin kaavaillaan äkkisäästöjä, joiden vaikutukset lasketaan sukupolvien mitassa. Linja on kova, kylmä ja kallis. Se on kohtalokas virhe, josta on vaikea peruuttaa, Saarikko toteaa tiedotteessa.

Keskusta jakaa Saarikon mukaan valtiovarainministeriön tilannekuvan Suomen talouden liian pitkään jatkuneesta huonosta kehityksestä, jota viime vuosien kansainväliset kriisit pandemiasta sotaan ovat syventäneet.

– Uusien säästöjen äärellä ollaan nyt ennen kaikkea siksi, että taloutemme ei ole kasvanut riittävästi. Orpon johtamassa Suomessa kasvaa vain velka ja työttömyys, Saarikko lataa.

Keskusta rakentaa oman vaihtoehtonsa siten, että sote-palveluihin käytettäisiin jatkossakin palveluiden tarpeen kasvua vastaava määrä rahaa, hän toteaa. Keskustan mallissa velkaantuminen vähenisi muilla keinoin valtiovarainministeriön tilannekuvan vaatimalla tavalla.

HÄN SANOO kuitenkin tukevansa Petteri Orpon (kok.) hallituksen ajatusta siitä, että tiettyjä palveluiden normeja, kuten hoitajamitoitusta voitaisiin höllentää.

– Kun henkilöstöä ei ole, kaavamaiset desimaalit tulevat vuokratyöllä liian kalliiksi. Tiukat mitoitukset henkilöstön määrissä, ikäihmisten asumiseen liittyvät kireät normit tai asetuksella säädetty terveystarkastusten määrä olivat välttämättömiä ajassa, jossa muuta ohjauskeinoa palveluihin ei valtakunnallisesti ollut.

Hyvinvointialueiden ja valtion rahoituksen aikakaudella sääntelyä on mahdollista keventää aiemmasta, hän arvioi.

– Tämä toisi hyvinvointialueille kaivattua väljyyttä rakentaa palvelut kunkin seutukunnan tarpeita vastaavaksi. Nyt säästämisen vaihtoehdoksi jää vain eriarvoisuutta lisäävä palvelupisteiden sulkeminen perustasolta.

VAIKKA SÄÄNTELYÄ kevennettäisiin, keskusta ei “imuroisi rahaa sote-palveluista pois kuten hallitus nyt kaavailee ilmeisesti miljardien edestä”. Tämän Saarikko laskee suurimmaksi näkemyseroksi oman puolueensa ja oikeistohallituksen välillä.

Hyvinvointialueilla tehdään hänen mukaansa nyt hyvää työtä ja siksi keskusta kannattaa yhä sitä, että alueet saisivat pari vuotta lisäaikaa taloutensa kuntoon saattamiseen ja alijäämien kattamiseen.

Lisäaika tarvittaisiin uusien toimintatapojen, kuten liikkuvien palveluiden käyttöön ottamiseen, Saarikko muistuttaa.

– On turhanpäiväistä saivartelua pääministeri Orpolta aina muistutella, että soteen käytetään tulevaisuudessa enemmän rahaa kuin nyt. Mutta hallitus on leikkaamassa rahaa suhteessa siihen, kuinka paljon sitä riittää yhtä kansalaista kohden sote-palveluissa käytettäväksi. Se ei keskustalle käy.”