”Linjaus on kumottava pikimmiten” – Nasima Razmyar vaatii lakimuutosta lääkekorvauksiin

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar pitää Petteri Orpon (kok.) hallituksen uutta lääkekorvauslinjausta yhdenvertaisuutta heikentävänä. Razmyar toteaa tiedotteessaan muutoksen kasvattavan suomalaisten terveyseroja. Demokraatti Demokraatti

Kela tiedotti kesäkuussa lopettavansa tiettyjen julkisessa terveydenhuollossa annosteltavien kalliiden lääkkeiden Kela-korvaukset ja siirtävänsä kustannukset hyvinvointialueille maksettavaksi.

Lääkärilehti ja Helsingin Sanomat ovat kertoneet, että Kelan päätöksen taustalla on sosiaali- ja terveysministeriön ohjausasiakirja, jossa ministeriö muistuttaa, etteivät hyvinvointialueet saisi ostattaa tiettyjä lääkkeitä potilailla. Näkemystä perustellaan lääketurvallisuuden vaarantumisella.

KUN kalliimpien lääkkeiden hankinta siirtyy asiakkaalta alueelle, myös lääkkeiden kustannukset jäävät Kelan sijaan alueiden kontolle.

Lääketurvallisuuden ei kuitenkaan katsota vaarantuvan, jos kyse on yksityisen terveydenhuollon asiakkaasta, jolloin yksityisellä asioivan lääkekustannuksista vastaa jatkossakin Kela.

Kelan ylilääkäri Mikko Floréen perustelee asiaa Helsingin Sanomille näin.

– Sanoisin, että yksityisellä keskimäärin kuitenkin käy ikään kuin paremmassa toimintakyvyssä olevia henkilöitä. Ohjeet ja tarkka kuvio onnistuvat mahdollisesti paremmin, Floréen sanoo HS:lle.

MUUTOS astui voimaan nopealla aikataululla heinäkuun alussa, jolloin valmistautumisaikaa jäi kesälomakauden kynnyksellä vain muutama viikko.

Hallituksen linjanmuutos on johtamassa siihen, että osa potilaista, kuten syöpäpotilaat, voivat jäädä ilman uusimpia lääkkeitä, jos hyvinvointialueet eivät pysty niitä rahoittamaan. Todennäköisesti tämä johtaa tilanteeseen, jossa osa potilaista joutuu pärjäämään vanhoilla ja halvemmilla lääkkeillä.

– Kyseessä on vakava askel kohti kahden kerroksen terveydenhuoltoa. Samalla tämä herättää perusteltuja kysymyksiä siitä, toteutuvatko perustuslain turvaama yhdenvertaisuus sekä oikeus riittäviin terveyspalveluihin, Razmyar sanoo tiedotteessaan.

– Tämä hallituksen linjaus on kumottava pikimmiten, lakia muutettava ja alueille on osoitettava tarvittava rahoitus. Suomalaisten luottamusta terveydenhuoltoon on säilytettävä, Razmyar vaatii.