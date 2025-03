Lipponen jyrähti: ”Eiköhän ole syytä jättää tämä vehtaaminen vihreitten kanssa”

Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma järjesti Helsingissä seminaarin, jossa käsiteltiin paitsi Euroopan unionin politiikkaa, myös kaupunkipolitiikkaa. Paikalla olleista puheenvuoron pyysi myös Lipponen.

Lipponen painotti kaupungin keskustan merkitystä vetovoiman kannalta. Lipposen mukaan Tampere on ollut tässä ykkönen ja Vantaa on parantanut juoksua eniten suurista kaupungeista. Vantaalta Lipponen nosti esiin Tikkurilan kehittämisen.

Helsingin rakennuspolitiikka ja kaupunkiympäristöstä vastaa pormestari Anni Sinnemäki (vihr.) sai sen sijaan kuulla kunniansa.

– Mitä tulee ylipäänsä Helsingin kehittämiseen, eiköhän tämä Sinnemäen aika riitä, koska täällä on tehty rahan kanssa liitto ja raha on päässyt sanelemaan liikaa. Sitten on rakennettu kaupunkia, jossa on korkeat talot. Suurin piirtein tunnelissa joutuu kulkemaan ja katsomaan, siis tuolla Jätkäsaaren suunnalla, Lipponen paukutti.